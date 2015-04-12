«Великодній кошик в християнському розумінні до Пасхи ніякого відношення не має», – Михаїл

Михаїл в інтерв'ю на телеканалі



«Якщо дивитися в оригінал, то українці пам’ятають історію людства на цій території в межах 7 тисяч років. В нас наступило літо 7533-тє. Люди жили і до Різдва Христового… Формувався якийсь етно-культурний прошарок традицій і в дохристиянські часи, які існували на наших теренах… Та ж Трипільська культура, дохристиянська. Тому багато традицій уже існувало, коли прийшла віра Христова і ми її приймали не лише хрещенням киян, було ще й хрещення лучан. Набагато старіше, бо проповідники Кирило та Мифодій проповідували тут ще до хрещення Києва.



Відповідно, коли з’явилися християнські свята, традиції, їх пробували якось зміщувати, від язичницьких чи дохристяинських відмовлятися… «Кошик життя» пов’язаний зі весняним рівноденням, святкуванням новоліття», – пояснив владика.



Митрополи наголосив, що звичний для нас Великодній кошик – це не про християнські традиції, а швидше – данина дохристиянському періоду.



«Ви сказали за паску, за яйця, які ми красим, ну а при чому тут ковбаса? А хрін, який ми ложимо в кошик? А масло? Яке воно має відношення до Пасхи? Ніякого! Увесь цей кошик в християнському розумінні до Пасхи ніякого відношення не має. Але він дійсно увійшов в нашу традицію і його треба брати і готувати, бо це радість духовна, яка сьогодні виражається і в радості тілесній. Був піст, тепер можна все попробувати, поїсти. Весна вимагає велику кількість енергії. Чому це кошик життя? Бо жінки, які готували ці кошики, їхня задача була накормити чоловіка, добре накормити чоловіка, бо весною він мав ти працювати, бо треба сіяти, орати, це важка праця. Тому цей кошик увійшов в нашу українську традицію, як пасхальний кошик», – розповів Михаїл.



Владика наголосив, що справжнім Великоднім хлібом є пасхальний агнець – просфора, на якій звершується богослужіння.



«Символ Пасхи є артос – хліб, який ми освячуємо і ставимо перед іконами. А вже народний символ Пасхи – це кошик, який ми наповнюємо продуктами. Там вже фантазують… Який кошик, як розмальоване», – сказав владика.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чому Великодній кошик, до якого звикли українці, не має ніякого відношення до християнських традицій, та який є справжній пасхальний хліб – розповів Митрополит Луцький та Волинськийв інтерв'ю на телеканалі «Конкурент TV» «Якщо дивитися в оригінал, то українці пам’ятають історію людства на цій території в межах 7 тисяч років. В нас наступило літо 7533-тє. Люди жили і до Різдва Христового… Формувався якийсь етно-культурний прошарок традицій і в дохристиянські часи, які існували на наших теренах… Та ж Трипільська культура, дохристиянська. Тому багато традицій уже існувало, коли прийшла віра Христова і ми її приймали не лише хрещенням киян, було ще й хрещення лучан. Набагато старіше, бо проповідники Кирило та Мифодій проповідували тут ще до хрещення Києва.Відповідно, коли з’явилися християнські свята, традиції, їх пробували якось зміщувати, від язичницьких чи дохристяинських відмовлятися… «Кошик життя» пов’язаний зі весняним рівноденням, святкуванням новоліття», – пояснив владика.Митрополи наголосив, що звичний для нас Великодній кошик – це не про християнські традиції, а швидше – данина дохристиянському періоду.«Ви сказали за паску, за яйця, які ми красим, ну а при чому тут ковбаса? А хрін, який ми ложимо в кошик? А масло? Яке воно має відношення до Пасхи? Ніякого! Увесь цей кошик в християнському розумінні до Пасхи ніякого відношення не має. Але він дійсно увійшов в нашу традицію і його треба брати і готувати, бо це радість духовна, яка сьогодні виражається і в радості тілесній. Був піст, тепер можна все попробувати, поїсти. Весна вимагає велику кількість енергії. Чому це кошик життя? Бо жінки, які готували ці кошики, їхня задача була накормити чоловіка, добре накормити чоловіка, бо весною він мав ти працювати, бо треба сіяти, орати, це важка праця. Тому цей кошик увійшов в нашу українську традицію, як пасхальний кошик», – розповів Михаїл.Владика наголосив, що справжнім Великоднім хлібом є пасхальний агнець – просфора, на якій звершується богослужіння.«Символ Пасхи є артос – хліб, який ми освячуємо і ставимо перед іконами. А вже народний символ Пасхи – це кошик, який ми наповнюємо продуктами. Там вже фантазують… Який кошик, як розмальоване», – сказав владика.

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