Вербна неділя 2024: традиції та заборони, куди поставити освячену вербу

Вербна неділя 2024: традиції та заборони, куди поставити освячену вербу
Вербну неділю - свято Входу Господнього в Єрусалим - традиційно відзначають за тиждень до православного Великодня. Це одна з найсвітліших і найблагодатніших урочистостей у році. Розповідаємо про її традиції та заборони.

Що таке Вербна неділя

Вербна неділя - це остання неділя перед Великоднем. У західній традиції її називають пальмовою, а в православній - вербною. У неї є і друга офіційна назва - Вхід Господній до Єрусалиму.

Цього дня Ісус Христос верхи на віслюку виїхав із селища Віфанія - там, за переказами, він воскресив із мертвих Лазаря, а потім вирушив до Єрусалима. У місті його й апостолів зустрів радісний народ, який на знак поваги встелив дорогу перед Спасителем пальмовим гіллям. Зустрічаючі сподівалися, що Ісус звільнить їх від рабства Римської Імперії, і не розуміли, що він готується дарувати їм не земне, а небесне спасіння.

Назва свята пішла від пальмових гілок, у нас замість пальмових головними атрибутами стали гілочки верби, тому неділя називається Вербною.

Ісус зайшов до Єрусалимського храму і, побачивши там торговців, звинуватив їх у тому, що вони перетворили святе місце на "вертеп розбійників", а потім вигнав їх. Ніхто не посмів перечити Христу, побоюючись народного гніву, але священнослужителі задумали погубити Спасителя, який продовжував силою молитви зцілювати людей.

Наступні дні, які назвали Страсний тиждень, будуть останніми і страшними в земному житті Ісуса.

Коли Вербна неділя у 2024 році

Вербна неділя належить до перехідних свят - залежить від дати Великодня. Тому щороку свято припадає на різні дні, але обов'язково на шосту неділю Великого посту.

У 2024 році свято Вербну неділю відзначають 28 квітня. Ця дата однакова як для нового, так і для старого церковного календаря.
Що не можна робити у Вербну неділю

Вербна неділя - велике свято, тому слід відкласти всі мирські справи. У цей день суворо заборонено:

сваритися, вступати в конфлікти;
злитися, ображатися, лихословити;
веселитися і надмірно їсти;
працювати, займатися прибиранням та іншими домашніми справами - час необхідно присвятити духовному, а не мирському.

Чи можна садити у Вербну неділю город? Цього дня нічого не садять, оскільки вважається, що все посаджене буде погано рости і, як кажуть у народі, - "піде у вербу".

Що можна робити у Вербну неділю - традиції свята

У свято добре піти на службу до церкви. Віряни несуть до храму гілочки верби, щоб освятити їх - вони символізують перемогу життя над смертю, тобто, Воскресіння Господнє. Освячену вербу потім зберігають удома протягом року - гілочками прикрашають іконостас.

Тим, хто дотримується Великого посту, цього дня є послаблення: можна їсти рибу та рибні страви.

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Теги: Вербна неділя, свято
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