Вербна неділя 2024: традиції та заборони, куди поставити освячену вербу

Вербну неділю - свято Входу Господнього в Єрусалим - традиційно відзначають за тиждень до православного Великодня. Це одна з найсвітліших і найблагодатніших урочистостей у році. Розповідаємо про її традиції та заборони.Вербна неділя - це остання неділя перед Великоднем. У західній традиції її називають пальмовою, а в православній - вербною. У неї є і друга офіційна назва - Вхід Господній до Єрусалиму.Цього дня Ісус Христос верхи на віслюку виїхав із селища Віфанія - там, за переказами, він воскресив із мертвих Лазаря, а потім вирушив до Єрусалима. У місті його й апостолів зустрів радісний народ, який на знак поваги встелив дорогу перед Спасителем пальмовим гіллям. Зустрічаючі сподівалися, що Ісус звільнить їх від рабства Римської Імперії, і не розуміли, що він готується дарувати їм не земне, а небесне спасіння.Назва свята пішла від пальмових гілок, у нас замість пальмових головними атрибутами стали гілочки верби, тому неділя називається Вербною.Ісус зайшов до Єрусалимського храму і, побачивши там торговців, звинуватив їх у тому, що вони перетворили святе місце на "вертеп розбійників", а потім вигнав їх. Ніхто не посмів перечити Христу, побоюючись народного гніву, але священнослужителі задумали погубити Спасителя, який продовжував силою молитви зцілювати людей.Наступні дні, які назвали Страсний тиждень, будуть останніми і страшними в земному житті Ісуса.Вербна неділя належить до перехідних свят - залежить від дати Великодня. Тому щороку свято припадає на різні дні, але обов'язково на шосту неділю Великого посту.У 2024 році свято Вербну неділю відзначають 28 квітня. Ця дата однакова як для нового, так і для старого церковного календаря.Що не можна робити у Вербну неділюВербна неділя - велике свято, тому слід відкласти всі мирські справи. У цей день суворо заборонено:сваритися, вступати в конфлікти;злитися, ображатися, лихословити;веселитися і надмірно їсти;працювати, займатися прибиранням та іншими домашніми справами - час необхідно присвятити духовному, а не мирському.Чи можна садити у Вербну неділю город? Цього дня нічого не садять, оскільки вважається, що все посаджене буде погано рости і, як кажуть у народі, - "піде у вербу".У свято добре піти на службу до церкви. Віряни несуть до храму гілочки верби, щоб освятити їх - вони символізують перемогу життя над смертю, тобто, Воскресіння Господнє. Освячену вербу потім зберігають удома протягом року - гілочками прикрашають іконостас.Тим, хто дотримується Великого посту, цього дня є послаблення: можна їсти рибу та рибні страви.