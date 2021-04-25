Вербна неділя 2024: традиції та заборони, куди поставити освячену вербу
Сьогодні, 12:12
Вербну неділю - свято Входу Господнього в Єрусалим - традиційно відзначають за тиждень до православного Великодня. Це одна з найсвітліших і найблагодатніших урочистостей у році. Розповідаємо про її традиції та заборони.
Що таке Вербна неділя
Вербна неділя - це остання неділя перед Великоднем. У західній традиції її називають пальмовою, а в православній - вербною. У неї є і друга офіційна назва - Вхід Господній до Єрусалиму.
Цього дня Ісус Христос верхи на віслюку виїхав із селища Віфанія - там, за переказами, він воскресив із мертвих Лазаря, а потім вирушив до Єрусалима. У місті його й апостолів зустрів радісний народ, який на знак поваги встелив дорогу перед Спасителем пальмовим гіллям. Зустрічаючі сподівалися, що Ісус звільнить їх від рабства Римської Імперії, і не розуміли, що він готується дарувати їм не земне, а небесне спасіння.
Назва свята пішла від пальмових гілок, у нас замість пальмових головними атрибутами стали гілочки верби, тому неділя називається Вербною.
Ісус зайшов до Єрусалимського храму і, побачивши там торговців, звинуватив їх у тому, що вони перетворили святе місце на "вертеп розбійників", а потім вигнав їх. Ніхто не посмів перечити Христу, побоюючись народного гніву, але священнослужителі задумали погубити Спасителя, який продовжував силою молитви зцілювати людей.
Наступні дні, які назвали Страсний тиждень, будуть останніми і страшними в земному житті Ісуса.
Коли Вербна неділя у 2024 році
Вербна неділя належить до перехідних свят - залежить від дати Великодня. Тому щороку свято припадає на різні дні, але обов'язково на шосту неділю Великого посту.
У 2024 році свято Вербну неділю відзначають 28 квітня. Ця дата однакова як для нового, так і для старого церковного календаря.
Що не можна робити у Вербну неділю
Вербна неділя - велике свято, тому слід відкласти всі мирські справи. У цей день суворо заборонено:
сваритися, вступати в конфлікти;
злитися, ображатися, лихословити;
веселитися і надмірно їсти;
працювати, займатися прибиранням та іншими домашніми справами - час необхідно присвятити духовному, а не мирському.
Чи можна садити у Вербну неділю город? Цього дня нічого не садять, оскільки вважається, що все посаджене буде погано рости і, як кажуть у народі, - "піде у вербу".
Що можна робити у Вербну неділю - традиції свята
У свято добре піти на службу до церкви. Віряни несуть до храму гілочки верби, щоб освятити їх - вони символізують перемогу життя над смертю, тобто, Воскресіння Господнє. Освячену вербу потім зберігають удома протягом року - гілочками прикрашають іконостас.
Тим, хто дотримується Великого посту, цього дня є послаблення: можна їсти рибу та рибні страви.
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Що таке Вербна неділя
Вербна неділя - це остання неділя перед Великоднем. У західній традиції її називають пальмовою, а в православній - вербною. У неї є і друга офіційна назва - Вхід Господній до Єрусалиму.
Цього дня Ісус Христос верхи на віслюку виїхав із селища Віфанія - там, за переказами, він воскресив із мертвих Лазаря, а потім вирушив до Єрусалима. У місті його й апостолів зустрів радісний народ, який на знак поваги встелив дорогу перед Спасителем пальмовим гіллям. Зустрічаючі сподівалися, що Ісус звільнить їх від рабства Римської Імперії, і не розуміли, що він готується дарувати їм не земне, а небесне спасіння.
Назва свята пішла від пальмових гілок, у нас замість пальмових головними атрибутами стали гілочки верби, тому неділя називається Вербною.
Ісус зайшов до Єрусалимського храму і, побачивши там торговців, звинуватив їх у тому, що вони перетворили святе місце на "вертеп розбійників", а потім вигнав їх. Ніхто не посмів перечити Христу, побоюючись народного гніву, але священнослужителі задумали погубити Спасителя, який продовжував силою молитви зцілювати людей.
Наступні дні, які назвали Страсний тиждень, будуть останніми і страшними в земному житті Ісуса.
Коли Вербна неділя у 2024 році
Вербна неділя належить до перехідних свят - залежить від дати Великодня. Тому щороку свято припадає на різні дні, але обов'язково на шосту неділю Великого посту.
У 2024 році свято Вербну неділю відзначають 28 квітня. Ця дата однакова як для нового, так і для старого церковного календаря.
Що не можна робити у Вербну неділю
Вербна неділя - велике свято, тому слід відкласти всі мирські справи. У цей день суворо заборонено:
сваритися, вступати в конфлікти;
злитися, ображатися, лихословити;
веселитися і надмірно їсти;
працювати, займатися прибиранням та іншими домашніми справами - час необхідно присвятити духовному, а не мирському.
Чи можна садити у Вербну неділю город? Цього дня нічого не садять, оскільки вважається, що все посаджене буде погано рости і, як кажуть у народі, - "піде у вербу".
Що можна робити у Вербну неділю - традиції свята
У свято добре піти на службу до церкви. Віряни несуть до храму гілочки верби, щоб освятити їх - вони символізують перемогу життя над смертю, тобто, Воскресіння Господнє. Освячену вербу потім зберігають удома протягом року - гілочками прикрашають іконостас.
Тим, хто дотримується Великого посту, цього дня є послаблення: можна їсти рибу та рибні страви.
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