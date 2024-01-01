На фронті за добу відбулося 88 бойових зіткнень, - Генштаб

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну. Вони ударили 4 БпЛА типу “Shahed” та 5 БпЛА невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони України знищили всі БпЛА типу “Shahed” та 1 БпЛА невстановленого типу. На фронті протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 35 атак. Загалом військо РФ завдало 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснило 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.Про це повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні у неділю, 28 квітня.Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Олександро-Шультине, Спірне, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Кринки, Іванівка, Кізомис Херсонської області.Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.Яка ситуація на фронтіНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках РФ зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не дати перекинути українські війська на загрозливі напрямки.На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 13 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Копанки Харківської області та Новоєгорівка і Стельмахівка на Луганщині.На Лиманському напрямку військо РФ провело 14 атак в районах Невського, Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів на Донеччині.На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Спірне, Виїмка, Іванівське, Кліщіївка та Новий Донецької області.На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 35 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Уманське та Нетайлове Донецької області.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати військо РФ в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Парасковіївка та західніше Побєди Донецької області, де росіяни 13 разів намагалися прорвати оборону українських військ.На Оріхівському напрямку окупанти РФ 2 рази атакували позиції українських захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.На Херсонському напрямку військо РФ протягом минулої доби наступальних (штурмових) дій не вело.Водночас українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам РФ втрат в живій силі та техніці, виснажують росіян вздовж всієї лінії бойового зіткнення