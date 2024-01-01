На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Юрій Сілюк

Юрій Сілюк.



Про це повідомив Олександр Лєсной у Фейсбуці, – пише



Самооборонівець Сілюк Юрій Юрійович загинув, допомагаючи своїм побратимам. Воїн вивозив їх не на броні, а у цивільному джипі-пікапі.



«Чесна та порядна людина... Слава Воїну!», - пише Олександр.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ЛуцькаПро це повідомиву Фейсбуці, – пише ВСН Самооборонівець Сілюк Юрій Юрійович загинув, допомагаючи своїм побратимам. Воїн вивозив їх не на броні, а у цивільному джипі-пікапі.«Чесна та порядна людина... Слава Воїну!», - пише Олександр.

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