У РПЦ заявили, що більше не пропонуватимуть «великоднє перемир'я» через «нерозуміння з боку України»

У РПЦ заявили, що більше не пропонуватимуть «великоднє перемир'я» через «нерозуміння з боку України»
У російській православній церкві заявили, що більше не закликатимуть до перемир’я на фронті російсько-української війни, включно з прийдешнім Великоднем.

Про це заявив заступник глави синодального відділу із взаємин церкви із суспільством і ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе на пресконференції, передає пропагандистська агенція ТАСС.

Він каже, що подібні пропозиції викликають «нерозуміння» з боку України, а тому такі заклики є «марними», пише Громадське.

Кіпшидзе також нагадав про пропозицію різдвяного перемир’я у 2023 році, яку висловлював патріарх Кирило, однак тоді Україна її не підтримала. В Офісі президента України таку пропозицію називали «цинічною».

«Відтоді подібних спроб ми не робили через їхню безглуздість. Тому що мирні ініціативи такого роду мають сенс тільки тоді, коли зустрічаються з розумінням з протилежного боку. Якщо ж такого розуміння немає і ознак його появи не спостерігається, то, мені здається, висування таких ініціатив як мінімум не на часі», — заявив Кіпшидзе.

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Теги: Росія, Україна, війна
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