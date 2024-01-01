У Луцьку судили жінку, яка вкрала у чоловіка з інвалідністю 1100 доларів





Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Крадіжка сталася 4 березня о сьомій годині ранку. Катерина О. шляхом вільного доступу таємно вкрала в чоловіка з інвалідністю 1100 доларів, які були у гаманці.



Про крадійку відомо, що вона розлучена, має на утриманні двоє малолітніх дітей та ніде не працює.



Катерина О. визнала свою вину. Жінка повідомила, що відшкодувала збитки, добровільно видавши гроші працівникам поліції.



Потерпілий у письмовій заяві вказав, що викрадені грошові кошти вилучені працівниками поліції та арештовані, нині йому їх не повернули. Однак претензій до обвинуваченої він не мав та просив не позбавляти її волі.



Суд дослухався до потерпілого та реальний п’ятирічний термін для Катерини О. замінив на один рік іспитового терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вкрала гроші – отримала умовне покарання: в обласному центрі Волині судили крадійку, яка поцупила у чоловіка з інвалідністю 1100 доларів.Про це стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть Волинські новини Крадіжка сталася 4 березня о сьомій годині ранку.. шляхом вільного доступу таємно вкрала в чоловіка з інвалідністю 1100 доларів, які були у гаманці.Про крадійку відомо, що вона розлучена, має на утриманні двоє малолітніх дітей та ніде не працює.Катерина О. визнала свою вину. Жінка повідомила, що відшкодувала збитки, добровільно видавши гроші працівникам поліції.Потерпілий у письмовій заяві вказав, що викрадені грошові кошти вилучені працівниками поліції та арештовані, нині йому їх не повернули. Однак претензій до обвинуваченої він не мав та просив не позбавляти її волі.Суд дослухався до потерпілого та реальний п’ятирічний термін для Катерини О. замінив на один рік іспитового терміну.

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