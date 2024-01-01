28 квітня на Волині: гортаючи календар

28 квітня на Волині: гортаючи календар
День народження 28 квітня святкують журналістки Юлія Малєєва (на фото) та Юлія Остапович. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.

У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій, Кирило, Максим, Ганна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:

- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».

- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».

Також 28 квітня християни відзначають Вербна неділя. Це свято належить до дванадесятих свят – тобто дванадцяти найбільших свят церковного календаря.

Історичною основою цього дня є прибуття Ісуса Христа до Єрусалима. Цей момент описаний в усіх чотирьох Євангеліях – від Матвія, Марка, Луки та Іоана.


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Теги: Гортаючи календар, Волинь
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