Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський

Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
Україні потрібні мінімум сім систем Patriot. І вони є в партнерів.

Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - йдеться у зверненні.

Як зазначив Зеленський, частину ракет сьогодні вдалося збити.

"Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", - зауважив президент.

Він подякував партнерам, які вже допомогли Україні з ППО.

"Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "петріоти" є в партнерів.

Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", - наголосив Зеленський.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Україні потрібен нормальний президент
Відповісти
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Сьогодні, 23:16
Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
Сьогодні, 22:31
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Сьогодні, 21:39
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Сьогодні, 21:16
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
Схожі новини
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Сьогодні, 23:16
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук
Сьогодні, 20:18
Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету російських терористів, - Зеленський Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету російських терористів, - Зеленський
Сьогодні, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Сьогодні, 23:16
 0
Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
Сьогодні, 22:31
 0
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Сьогодні, 21:39
 0
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Сьогодні, 21:16
 0
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
 0
Медіа
відео
1/8