Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
Сьогодні, 22:31
Україні потрібні мінімум сім систем Patriot. І вони є в партнерів.
Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - йдеться у зверненні.
Як зазначив Зеленський, частину ракет сьогодні вдалося збити.
"Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", - зауважив президент.
Він подякував партнерам, які вже допомогли Україні з ППО.
"Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "петріоти" є в партнерів.
Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", - наголосив Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у своєму зверненні заявив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз", - йдеться у зверненні.
Як зазначив Зеленський, частину ракет сьогодні вдалося збити.
"Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат", - зауважив президент.
Він подякував партнерам, які вже допомогли Україні з ППО.
"Зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням "петріотів", – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці "петріоти" є в партнерів.
Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості", - наголосив Зеленський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Україні потрібен нормальний президент
Останні новини
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Сьогодні, 23:16
Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
Сьогодні, 22:31
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Сьогодні, 21:39
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Сьогодні, 21:16
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50