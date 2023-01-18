Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей

Володимир Зеленський звільнив голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який 26 квітня вчинив у місті ДТП, унаслідок якої травмувалися чотири людини.



Про це йдеться в його розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента, пише



Перед цим Майбоженку обрали запобіжний захід за підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.



Слідство встановило, що 26 квітня в Броварах Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це в 10 разів більше, ніж дозволено законом.



Чотирьох потерпілих, серед яких дитина, шпиталізували. У двох із них діагностували тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох — тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзвільнив голову Броварської районної державної адміністрації, який 26 квітня, унаслідок якої травмувалися чотири людини.Про це йдеться в його розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента, пише Громадське Перед цим Майбоженку обрали запобіжний захід за підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.Слідство встановило, що 26 квітня в Броварах Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це в 10 разів більше, ніж дозволено законом.Чотирьох потерпілих, серед яких дитина, шпиталізували. У двох із них діагностували тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох — тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

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