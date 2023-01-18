Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей

Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Президент Володимир Зеленський звільнив голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який 26 квітня вчинив у місті ДТП, унаслідок якої травмувалися чотири людини.

Про це йдеться в його розпорядженні, опублікованому на сайті Офісу президента, пише Громадське.

Перед цим Майбоженку обрали запобіжний захід за підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Слідство встановило, що 26 квітня в Броварах Володимир Майбоженко проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. Тестування показало вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле — це в 10 разів більше, ніж дозволено законом.

Чотирьох потерпілих, серед яких дитина, шпиталізували. У двох із них діагностували тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають у реанімаційному відділенні. Ще у двох — тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Зеленський, голова РДА, Бровари
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Сьогодні, 21:39
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Сьогодні, 21:16
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук
Сьогодні, 20:18
Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Голові РДА Броварів оголосили підозру за п'яне ДТП: йому загрожує до 8 років тюрми Голові РДА Броварів оголосили підозру за п'яне ДТП: йому загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 14:24
Зеленський про трагедію у Броварах: «Кожна смерть – це результат війни» Зеленський про трагедію у Броварах: «Кожна смерть – це результат війни»
18 січень, 2023, 19:01
Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті
20 квітень, 18:19
За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами За звільнення Київщини президент нагородив воїнів 14 ОМБР орденами
01 квітень, 22:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Сьогодні, 21:39
 0
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Сьогодні, 21:16
 0
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
 0
На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук
Сьогодні, 20:18
 0
Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8