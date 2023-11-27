Голові РДА Броварів оголосили підозру за п'яне ДТП: йому загрожує до 8 років тюрми
Сьогодні, 14:24
Повідомили про підозру посадовцю РДА Київщини Володимиру Майбоженку, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.
За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками у двох потерпілих діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.
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Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.
За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.
За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.
Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками у двох потерпілих діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.
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