Голові РДА Броварів оголосили підозру за п'яне ДТП: йому загрожує до 8 років тюрми

Володимиру Майбоженку, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими.



Про це



За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).



До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.



За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.



За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.



Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками у двох потерпілих діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повідомили про підозру посадовцю РДА Київщини, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України).До Шевченківського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.За даними слідства, 26 квітня 2024 року в Броварах посадовець райдержадміністрації Київщини, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів.За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо медиками у двох потерпілих діагностовано тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох - тілесні ушкодження середнього ступеню тяжкості.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію