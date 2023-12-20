Посол України у Польщі: Київ хоче перевірити, скільки чоловіків призовного віку перебуває за кордоном





Про це повідомив посол України у Польщі Василь Зварич, коментуючи тимчасове призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку, пише



Зварич сказав, що Київ хоче ці дані ретельно перевірити і цьому має допомогти новий закон про мобілізацію. Кожен українець зможе підтвердити свої дані у пунктах збору.



Посол наголосив, що "мобілізація не є чимось новим під час війни" і що "справді, нам потрібні люди, нам потрібна ротація людей".



Дипломат зазначив, що мова йде насамперед про дві речі: справедливість і обов'язок: справедливість щодо бійців, які повинні мати можливість перепочити. Зварич наголосив, що "кожен громадянин України, незалежно від місця проживання", зобов'язаний захищати Батьківщину.



На запитання журналістів, чи це означає, що чоловікам віком 18-60 років, які стануть на військовий облік, доведеться для цього повернутися в Україну, посол відповів, що це не обов'язково так.



"Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку на технічну підготовку. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна буде зробити дистанційно", - сказав Зварич і додав, що Київ поки не звертався до польської сторони з проханням допомогти з поверненням своїх громадян.



Українці за кордоном і мобілізація: що відбувається?



Днями Міністерство закордонних справ України наказало керівникам усіх дипломатичних установ тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

Згодом МЗС оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.



На такий крок України відреагувала Єврокомісія.



Також Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.

У Міноборони наголосили, що військкомати не будуть вручати повістки за кордоном, бо це нереально.



Тим часом міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території.



Опісля міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський повідомив, що через декілька днів представлять нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які проживають у Польщі.



У той же час Німеччина заявила, що не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженця, а ось у Литві міркують над поверненням чоловіків-українців призовного віку додому.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За приблизними оцінками України, лише у Польщі перебувають десятки тисяч людей призовного віку.Про це повідомив посол України у Польщі, коментуючи тимчасове призупинення надання консульських послуг чоловікам призовного віку, пише LB.ua Зварич сказав, що Київ хоче ці дані ретельно перевірити і цьому має допомогти новий закон про мобілізацію. Кожен українець зможе підтвердити свої дані у пунктах збору.Посол наголосив, що "мобілізація не є чимось новим під час війни" і що "справді, нам потрібні люди, нам потрібна ротація людей".Дипломат зазначив, що мова йде насамперед про дві речі: справедливість і обов'язок: справедливість щодо бійців, які повинні мати можливість перепочити. Зварич наголосив, що "кожен громадянин України, незалежно від місця проживання", зобов'язаний захищати Батьківщину.На запитання журналістів, чи це означає, що чоловікам віком 18-60 років, які стануть на військовий облік, доведеться для цього повернутися в Україну, посол відповів, що це не обов'язково так."Ми тимчасово призупинили прийом нових заяв від чоловіків призовного віку на технічну підготовку. Коли новий закон набуде чинності, кожен знатиме, як оновити свої дані. Є ідея, що це можна буде зробити дистанційно", - сказав Зварич і додав, що Київ поки не звертався до польської сторони з проханням допомогти з поверненням своїх громадян.Українці за кордоном і мобілізація: що відбувається?Днями Міністерство закордонних справ України наказало керівникам усіх дипломатичних установ тимчасово призупинити усі консульські дії щодо громадян України призовного віку. Заборона діятиме до отримання роз'яснень положень закону щодо посилення мобілізації.Згодом МЗС оприлюднило відповіді на поширені запитання через ці обмеження.На такий крок України відреагувала Єврокомісія.Також Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти чоловікам.У Міноборони наголосили, що військкомати не будуть вручати повістки за кордоном, бо це нереально.Тим часом міністр оборони Польщізаявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які через втрату паспорту не зможуть залишатися на польській території.Опісля міністр внутрішніх справ Польщіповідомив, що через декілька днів представлять нову редакцію закону про допомогу громадянам України, які проживають у Польщі.У той же час Німеччина заявила, що не позбавлятиме українських чоловіків статусу біженця, а ось у Литві міркують над поверненням чоловіків-українців призовного віку додому.

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