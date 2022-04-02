На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
Сьогодні, 17:28
На фронті російсько-української війни загинув журналіст газети «Факти» та видання «Телеграф», військовослужбовець Андрій Топчій.
Про це пише Громадське.
Андрій загинув 20 квітня поблизу села Роботине в Запорізькій області. Йому було 38 років. У війську він обіймав посаду бойового медика у стрілецькому батальйоні.
До армії чоловік вступив ще у 2014 році. Як зазначають обидва видання, з перервою на журналістику, Андрій Топчій воював 10 років.
«Андрій Топчій був журналістом, і війна для нього розпочалася ще в 2014 році. Він мав загострене почуття справедливості, через що дуже близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та чвари українців», — пише про нього «Телеграф».
Прощатимуться з Андрієм сьогодні, 27 квітня, на Алеї Героїв на Лісовому кладовищі, що в Києві.
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Про це пише Громадське.
Андрій загинув 20 квітня поблизу села Роботине в Запорізькій області. Йому було 38 років. У війську він обіймав посаду бойового медика у стрілецькому батальйоні.
До армії чоловік вступив ще у 2014 році. Як зазначають обидва видання, з перервою на журналістику, Андрій Топчій воював 10 років.
«Андрій Топчій був журналістом, і війна для нього розпочалася ще в 2014 році. Він мав загострене почуття справедливості, через що дуже близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та чвари українців», — пише про нього «Телеграф».
Прощатимуться з Андрієм сьогодні, 27 квітня, на Алеї Героїв на Лісовому кладовищі, що в Києві.
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