На фронті загинув журналіст Андрій Топчій

На фронті загинув журналіст Андрій Топчій
На фронті російсько-української війни загинув журналіст газети «Факти» та видання «Телеграф», військовослужбовець Андрій Топчій.

Про це пише Громадське.

Андрій загинув 20 квітня поблизу села Роботине в Запорізькій області. Йому було 38 років. У війську він обіймав посаду бойового медика у стрілецькому батальйоні.

До армії чоловік вступив ще у 2014 році. Як зазначають обидва видання, з перервою на журналістику, Андрій Топчій воював 10 років.

«Андрій Топчій був журналістом, і війна для нього розпочалася ще в 2014 році. Він мав загострене почуття справедливості, через що дуже близько до серця сприймав усі політичні розбіжності та чвари українців», — пише про нього «Телеграф».

Прощатимуться з Андрієм сьогодні, 27 квітня, на Алеї Героїв на Лісовому кладовищі, що в Києві.

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Теги: журналіст, війна
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