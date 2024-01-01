Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету російських терористів, - Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів.



Як передає



"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості", - зазначив Зеленський.



За його словами, це – системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для фронту, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.



"Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", - підкреслив Зеленський.



Він наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку держави та людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів.Як передає Укрінформ , про це повідомив Зеленський."Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості", - зазначив Зеленський.За його словами, це – системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для фронту, а також оперативність у постачанні та рішучість дій."Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", - підкреслив Зеленський.Він наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку держави та людей.

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