Світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету російських терористів, - Зеленський
Сьогодні, 18:24
Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів.
Як передає Укрінформ, про це повідомив Зеленський.
"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості", - зазначив Зеленський.
За його словами, це – системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для фронту, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.
"Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", - підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку держави та людей.
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Як передає Укрінформ, про це повідомив Зеленський.
"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, – реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості", - зазначив Зеленський.
За його словами, це – системи ППО для України, достатня кількість та якість зброї для фронту, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.
"Терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає нам протистояти російському терору, є справжнім захисником життя", - підкреслив Зеленський.
Він наголосив, що Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку держави та людей.
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