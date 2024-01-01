Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня

Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня
Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 20° тепла.

Народний прогноз погоди: вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Сьогодні калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.

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Теги: Луцьк, погода
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