Погода у Луцьку на завтра, 28 квітня
Сьогодні, 20:00
Вранці небо у Луцьку буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 20° тепла.
Народний прогноз погоди: вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Сьогодні калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -5° до 20° тепла.
Народний прогноз погоди: вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Сьогодні калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.
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