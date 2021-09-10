Волинянин переміг на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування

Андрій Марчук з Боратина завоював золоту і бронзову медалі на Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування.



Змагання зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях відбулись 19-21 квітня в Києві, пише



У них взяли участь понад 600 спортсменів із 18 областей України та Києва.



Спортсмени були представлені у вікових категоріях чоловіки-жінки 12-85 років. Згідно з регламентом були проведені три старти у кожний із днів – спринтових дистанцій.



Майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук з Боратина під керівництвом тренерів Віталія Гнатюка та Дмитра Петрочука здобув дві медалі.



Це не перші здобутки спортсмена на чемпіонатах України цього року. В активі Андрія Марчука: чотири золотих медалі; три срібних медалі; одна бронзова медаль.



Наступні старти, які чекають на спортсмена, відбудуться на етапах Кубка світу наприкінці травня та пройдуть в Швейцарії та Італії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! з Боратина завоював золоту і бронзову медалі на Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування.Змагання зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях відбулись 19-21 квітня в Києві, пише Суспільне У них взяли участь понад 600 спортсменів із 18 областей України та Києва.Спортсмени були представлені у вікових категоріях чоловіки-жінки 12-85 років. Згідно з регламентом були проведені три старти у кожний із днів – спринтових дистанцій.Майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук з Боратина під керівництвом тренерівтаздобув дві медалі.Це не перші здобутки спортсмена на чемпіонатах України цього року. В активі Андрія Марчука: чотири золотих медалі; три срібних медалі; одна бронзова медаль.Наступні старти, які чекають на спортсмена, відбудуться на етапах Кубка світу наприкінці травня та пройдуть в Швейцарії та Італії.

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