Волинянин переміг на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування
Сьогодні, 19:30
Андрій Марчук з Боратина завоював золоту і бронзову медалі на Чемпіонаті України зі спортивного орієнтування.
Змагання зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях відбулись 19-21 квітня в Києві, пише Суспільне.
У них взяли участь понад 600 спортсменів із 18 областей України та Києва.
Спортсмени були представлені у вікових категоріях чоловіки-жінки 12-85 років. Згідно з регламентом були проведені три старти у кожний із днів – спринтових дистанцій.
Майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук з Боратина під керівництвом тренерів Віталія Гнатюка та Дмитра Петрочука здобув дві медалі.
Це не перші здобутки спортсмена на чемпіонатах України цього року. В активі Андрія Марчука: чотири золотих медалі; три срібних медалі; одна бронзова медаль.
Наступні старти, які чекають на спортсмена, відбудуться на етапах Кубка світу наприкінці травня та пройдуть в Швейцарії та Італії.
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Змагання зі спортивного орієнтування на спринтерських дистанціях відбулись 19-21 квітня в Києві, пише Суспільне.
У них взяли участь понад 600 спортсменів із 18 областей України та Києва.
Спортсмени були представлені у вікових категоріях чоловіки-жінки 12-85 років. Згідно з регламентом були проведені три старти у кожний із днів – спринтових дистанцій.
Майстер спорту України, член Національної збірної зі спортивного орієнтування Андрій Марчук з Боратина під керівництвом тренерів Віталія Гнатюка та Дмитра Петрочука здобув дві медалі.
Це не перші здобутки спортсмена на чемпіонатах України цього року. В активі Андрія Марчука: чотири золотих медалі; три срібних медалі; одна бронзова медаль.
Наступні старти, які чекають на спортсмена, відбудуться на етапах Кубка світу наприкінці травня та пройдуть в Швейцарії та Італії.
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