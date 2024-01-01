На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук

На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук
Сьогодні, 27 квітня, в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області загинув житель села Цевеличі, Ковальчук Леонід Анатолійович.

Про це повідомили у громаді.

"Висловлюємо щире співчуття батькові, братові, рідним та близьким.
Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають! Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять заздалегідь.
На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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