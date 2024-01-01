На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук

Ковальчук Леонід Анатолійович.



Про це



"Висловлюємо щире співчуття батькові, братові, рідним та близьким.

Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають! Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять заздалегідь.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 27 квітня, в Локачинську громаду надійшла страшна звістка. Під час виконання бойового завдання щодо захисту Незалежності України в районі населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області загинув житель села Цевеличі,Про це повідомили у громаді."Висловлюємо щире співчуття батькові, братові, рідним та близьким.Вічна пам'ять Герою! Герої не вмирають! Відсьогодні за розпорядженням селищного голови в громаді оголошено триденну жалобу!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про прибуття кортежу з тілом Героя повідомлять заздалегідь.

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