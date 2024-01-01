На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
На війні загинув Герой з Волині Михайло Мельницький.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"З глибоким жалем повідомляємо про загибель нашого земляка, відчайдушного воїна України, жителя села Малі Голоби, Мельницького Михайла Сергійовича, 1989 року народження.
Життя бійця трагічно обірвалося в Донецькій області 26 квітня 2024 року. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю нашого мужнього Захисника. Вічна честь і Слава Герою.
Сердечно скорбимо разом із рідними Михайла Мельницького. Біль, який принесла ця клята війна у вашу родину – невиліковний. Нехай Господь допоможе прийняти страшне горе. Не пробачимо ворогам!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном будуть інформувати додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
"З глибоким жалем повідомляємо про загибель нашого земляка, відчайдушного воїна України, жителя села Малі Голоби, Мельницького Михайла Сергійовича, 1989 року народження.
Життя бійця трагічно обірвалося в Донецькій області 26 квітня 2024 року. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю нашого мужнього Захисника. Вічна честь і Слава Герою.
Сердечно скорбимо разом із рідними Михайла Мельницького. Біль, який принесла ця клята війна у вашу родину – невиліковний. Нехай Господь допоможе прийняти страшне горе. Не пробачимо ворогам!" - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном будуть інформувати додатково.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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