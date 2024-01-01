На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького

На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
На війні загинув Герой з Волині Михайло Мельницький.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

"З глибоким жалем повідомляємо про загибель нашого земляка, відчайдушного воїна України, жителя села Малі Голоби, Мельницького Михайла Сергійовича, 1989 року народження.

Життя бійця трагічно обірвалося в Донецькій області 26 квітня 2024 року. Низько схиляємо голови у скорботі перед світлою пам'яттю нашого мужнього Захисника. Вічна честь і Слава Герою.

Сердечно скорбимо разом із рідними Михайла Мельницького. Біль, який принесла ця клята війна у вашу родину – невиліковний. Нехай Господь допоможе прийняти страшне горе. Не пробачимо ворогам!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із загиблим воїном будуть інформувати додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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