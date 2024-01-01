Одна з російських ракет впала за 15 км від кордону з Польщею, – Туск
Сьогодні, 15:11
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 27 квітня одна з російських ракет, що атакували Україну, впала за 15 км від польського кордону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.
"Десятки бомб та ракет впали сьогодні на Львівщину. Одна з них за 15 км від нашого кордону", - зазначив польський міністр.
Водночас Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, провідного політика опозиційної партії "Право і справедливість".
"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Чи й те, і інше?" - додав він.
Зазначимо, що у ніч на 27 квітня під час повітряної тривоги Львівщина пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Ворог атакував 2 об’єкти критичної енергоінфраструктури на Львівщині. В інших областях також є влучання в об'єкти енергоінфраструктури.
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Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.
"Десятки бомб та ракет впали сьогодні на Львівщину. Одна з них за 15 км від нашого кордону", - зазначив польський міністр.
Водночас Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, провідного політика опозиційної партії "Право і справедливість".
"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Чи й те, і інше?" - додав він.
Зазначимо, що у ніч на 27 квітня під час повітряної тривоги Львівщина пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Ворог атакував 2 об’єкти критичної енергоінфраструктури на Львівщині. В інших областях також є влучання в об'єкти енергоінфраструктури.
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