Одна з російських ракет впала за 15 км від кордону з Польщею, – Туск

Одна з російських ракет впала за 15 км від кордону з Польщею, – Туск
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 27 квітня одна з російських ракет, що атакували Україну, впала за 15 км від польського кордону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у соцмережі Х.

"Десятки бомб та ракет впали сьогодні на Львівщину. Одна з них за 15 км від нашого кордону", - зазначив польський міністр.

Водночас Туск розкритикував колишнього прем'єра Польщі Матеуша Моравецького, провідного політика опозиційної партії "Право і справедливість".

"У цей час Моравецький виробляє спільну антиєвропейську стратегію з пропутінськими ультраправими політиками в Будапешті. Дурість? Зрада? Чи й те, і інше?" - додав він.

Зазначимо, що у ніч на 27 квітня під час повітряної тривоги Львівщина пережила удар крилатими ракетами різного класу та аеробалістичними ракетами "Кинджал".

Ворог атакував 2 об’єкти критичної енергоінфраструктури на Львівщині. В інших областях також є влучання в об'єкти енергоінфраструктури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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