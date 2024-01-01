На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Сьогодні, 23:16
Нововолинська громада провела в останню путь Захисника Дениса Скубія.
Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Горе знову прийшло у Нововолинську громаду. У суботу, 27 квітня, місцеві жителі у скорботі схилили голови та провели в останню земну дорогу Героя Дениса Скубія.
Денис був мужнім воїном, турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. Це непоправна втрата для рідних, друзів, побратимів. На жаль, війна продовжує забирати кращих з кращих.
Панахида та прощання відбулися у Свято-Михайлівській церкві. Співчуття сімʼї та близьким висловила секретар міської ради Надія Жук.
Поховали воїна Дениса Скубія на Алеї Слави Героїв.
Ми не забудемо подвиг Захисника. Він назавжди у нашій пам’яті та наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Борис Карпус.
"Горе знову прийшло у Нововолинську громаду. У суботу, 27 квітня, місцеві жителі у скорботі схилили голови та провели в останню земну дорогу Героя Дениса Скубія.
Денис був мужнім воїном, турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. Це непоправна втрата для рідних, друзів, побратимів. На жаль, війна продовжує забирати кращих з кращих.
Панахида та прощання відбулися у Свято-Михайлівській церкві. Співчуття сімʼї та близьким висловила секретар міської ради Надія Жук.
Поховали воїна Дениса Скубія на Алеї Слави Героїв.
Ми не забудемо подвиг Захисника. Він назавжди у нашій пам’яті та наших серцях", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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