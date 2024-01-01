На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм

Дениса Скубія.



Про це Борис Карпус.



"Горе знову прийшло у Нововолинську громаду. У суботу, 27 квітня, місцеві жителі у скорботі схилили голови та провели в останню земну дорогу Героя Дениса Скубія.



Денис був мужнім воїном, турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. Це непоправна втрата для рідних, друзів, побратимів. На жаль, війна продовжує забирати кращих з кращих.



Панахида та прощання відбулися у Свято-Михайлівській церкві. Співчуття сімʼї та близьким висловила секретар міської ради Надія Жук.



Поховали воїна Дениса Скубія на Алеї Слави Героїв.



Ми не забудемо подвиг Захисника. Він назавжди у нашій пам’яті та наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинська громада провела в останню путь ЗахисникаПро це повідомив міський голова"Горе знову прийшло у Нововолинську громаду. У суботу, 27 квітня, місцеві жителі у скорботі схилили голови та провели в останню земну дорогу Героя Дениса Скубія.Денис був мужнім воїном, турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. Це непоправна втрата для рідних, друзів, побратимів. На жаль, війна продовжує забирати кращих з кращих.Панахида та прощання відбулися у Свято-Михайлівській церкві. Співчуття сімʼї та близьким висловила секретар міської ради Надія Жук.Поховали воїна Дениса Скубія на Алеї Слави Героїв.Ми не забудемо подвиг Захисника. Він назавжди у нашій пам’яті та наших серцях", - йдеться в повідомленні.

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