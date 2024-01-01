На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм

На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Нововолинська громада провела в останню путь Захисника Дениса Скубія.

Про це повідомив міський голова Борис Карпус.

"Горе знову прийшло у Нововолинську громаду. У суботу, 27 квітня, місцеві жителі у скорботі схилили голови та провели в останню земну дорогу Героя Дениса Скубія.

Денис був мужнім воїном, турботливим сином, люблячим чоловіком та батьком. Це непоправна втрата для рідних, друзів, побратимів. На жаль, війна продовжує забирати кращих з кращих.

Панахида та прощання відбулися у Свято-Михайлівській церкві. Співчуття сімʼї та близьким висловила секретар міської ради Надія Жук.

Поховали воїна Дениса Скубія на Алеї Слави Героїв.

Ми не забудемо подвиг Захисника. Він назавжди у нашій пам’яті та наших серцях", - йдеться в повідомленні.
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Сьогодні, 23:16
Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
Сьогодні, 22:31
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Сьогодні, 21:39
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Сьогодні, 21:16
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
Схожі новини
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук На Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Ковальчук
Сьогодні, 20:18
«Сил надає Україна», — демобілізований начальник батальйону з Луцька розповів про військову службу «Сил надає Україна», — демобілізований начальник батальйону з Луцька розповів про військову службу
Сьогодні, 13:56
На Донеччині загинув 54-річний Герой з Волині Олександр Омельчук На Донеччині загинув 54-річний Герой з Волині Олександр Омельчук
Сьогодні, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
Сьогодні, 23:16
 0
Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
Сьогодні, 22:31
 0
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
Сьогодні, 21:39
 0
Зеленський звільнив голову Броварської РДА, який напередодні п'яним збив чотирьох людей
Сьогодні, 21:16
 0
На Донеччині трагічно обірвалося життя ще одного Героя з Волині Михайла Мельницького
Сьогодні, 20:50
 0
Медіа
відео
1/8