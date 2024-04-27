У ЗСУ назвали фейком інформацію про відведення танків «Абрамс» через безпілотники
Сьогодні, 01:24
47-ма окрема механізована бригада назвала фейком інформацію Associated Press про те, що Сили оборони відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак російськими безпілотниками.
Бригада опублікувала з позначкою "Fake" скріншот новини з посиланням на матеріал Associated Press, пише Українська правда.
"Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки.
Але з якою метою, куди і що перекидають Збройні сили України — це не те, що ми будемо коментувати публічно.
Просимо довіряти лише перевіреній інформації та перед публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби", - йдеться в повідомленні.
26 квітня американське агентство Associated Press із посиланням на військових чиновників США написало, що Сили оборони поки відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак зі сторони російських безпілотників.
Перед цим видання The New York Times писало, що протягом останніх двох місяців росіяни вивели з ладу 5 американських танків M1 Abrams із 31, які були відправлені в Україну минулої осені. Видання зазначало, що танки можна вивести за ладу за допомогою безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бригада опублікувала з позначкою "Fake" скріншот новини з посиланням на матеріал Associated Press, пише Українська правда.
"Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки.
Але з якою метою, куди і що перекидають Збройні сили України — це не те, що ми будемо коментувати публічно.
Просимо довіряти лише перевіреній інформації та перед публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби", - йдеться в повідомленні.
26 квітня американське агентство Associated Press із посиланням на військових чиновників США написало, що Сили оборони поки відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак зі сторони російських безпілотників.
Перед цим видання The New York Times писало, що протягом останніх двох місяців росіяни вивели з ладу 5 американських танків M1 Abrams із 31, які були відправлені в Україну минулої осені. Видання зазначало, що танки можна вивести за ладу за допомогою безпілотників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ЗСУ назвали фейком інформацію про відведення танків «Абрамс» через безпілотники
Сьогодні, 01:24
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині попрощалися з Героєм Денисом Скубієм
27 квітень, 23:16
Щонайменше 7 систем Patriot потрібні Україні, - Зеленський
27 квітень, 22:31
На Житомирщині затримали 23-річного вчителя за підозрою у вбивстві та пораненні колишніх учнів
27 квітень, 21:39