У ЗСУ назвали фейком інформацію про відведення танків «Абрамс» через безпілотники

47-ма окрема механізована бригада назвала фейком інформацію Associated Press про те, що Сили оборони відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак російськими безпілотниками.Бригада опублікувала з позначкою "Fake" скріншот новини з посиланням на матеріал Associated Press, пише Українська правда "Танки чудово показують себе на полі бою й ми точно не збираємося ховати від ворога те, що зазвичай примушує ховатися його самого. А тим більше — залишати нашу піхоту без такої потужної вогневої підтримки.Але з якою метою, куди і що перекидають Збройні сили України — це не те, що ми будемо коментувати публічно.Просимо довіряти лише перевіреній інформації та перед публікаціями матеріалів звертатися за офіційними коментарями до пресслужби", - йдеться в повідомленні.26 квітня американське агентство Associated Press із посиланням на військових чиновників США написало, що Сили оборони поки відвели з лінії фронту надані Україні американські танки "Абрамс" через загрозу атак зі сторони російських безпілотників.Перед цим видання The New York Times писало, що протягом останніх двох місяців росіяни вивели з ладу 5 американських танків M1 Abrams із 31, які були відправлені в Україну минулої осені. Видання зазначало, що танки можна вивести за ладу за допомогою безпілотників.