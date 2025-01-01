Найвища нагорода – через батьків: Зеленський вручив «Золоту Зірку» родині Героя з Луцька

Президент України Володимир Зеленський у Києві вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого лучанина — Героя України, підполковника Романа СамусікаВасилю та Тетяні.

«Кожен окупант, якого наші воїни знищують, і кожен результат, якого наші героїчні підрозділи досягають у боях, – це результат у перемовинах і це результат для успішних наших перемовин. Пишаюся вами всіма і дякую вам », - звернувся до присутніх Володимир Зеленський.

До слова, вулицю Цегельну, де мешкав Герой України Роман Самусік, у мікрорайоні ДПЗ можуть перейменувати на його честь.

Командир групи снайперів окремого загону спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України, підполковник Роман Самусік героїчно загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Білогір’я Запорізької області, рятуючи пораненого побратима.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Указом Президента підполковнику Самусіку Роману присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордену «Золота зірка». Посмертно…

Довідково: орден "Золота Зірка" – нагорода, що вручається особі, відзначеній званням "Герой України" за здійснений нею видатний геройський вчинок.

