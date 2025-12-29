На тлі мирних переговорів путін заявив, що Росія продовжить воювати





Про це сказав путін на нараді 29 грудня, цитує російський "Интерфакс", пише



"Прошу продовжити виконання завдань СВО відповідно до задумів і планів Генерального штабу", - йдеться в повідомленні.



Путін також заявив, що "російські війська продовжують просуватися на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях, а ЗСУ відступають".



Лідер держави-агресора неодноразово "доповідав" про взяття українських міст, які насправді залишаються під контролем ЗСУ, як то – Куп'янськ.



Після чергового раунду мирних переговорів президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрічатися з лідером РФ у будь-яких форматах, головне, щоб слова путіна не розходилися з діями.



Глава української держави зазначив, що дії путіна не збігаються з нібито мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з президентом Сполучених Штатів Америки.



За словами Зеленського, поки що ми бачимо путіна, який хоче продовжувати війну, б'є по Україні ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати тощо.

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що Росія продовжить виконувати завдання "СВО", як пропаганда РФ називає війну проти України, "відповідно до задумів і планів Генерального штабу".Про це сказав путін на нараді 29 грудня, цитує російський "Интерфакс", пише УП "Прошу продовжити виконання завдань СВО відповідно до задумів і планів Генерального штабу", - йдеться в повідомленні.Путін також заявив, що "російські війська продовжують просуватися на Донбасі, в Запорізькій і Херсонській областях, а ЗСУ відступають".Лідер держави-агресора неодноразово "доповідав" про взяття українських міст, які насправді залишаються під контролем ЗСУ, як то – Куп'янськ.Після чергового раунду мирних переговорів президентзаявив, що готовий зустрічатися з лідером РФ у будь-яких форматах, головне, щоб слова путіна не розходилися з діями.Глава української держави зазначив, що дії путіна не збігаються з нібито мирною лексикою, яку він використовує в діалозі з президентом Сполучених Штатів Америки.За словами Зеленського, поки що ми бачимо путіна, який хоче продовжувати війну, б'є по Україні ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати тощо.

