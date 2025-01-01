Збитки на 168 млн гривень: викрили схему розкрадання на електроенергії

Повідомили про підозру трьом учасникам схеми заволодіння електричною енергією без її фактичної оплати. За даними слідства, внаслідок таких дій ПрАТ «НЕК «Укренерго» завдано шкоди на 168 млн грн.Про це повідомили в Офісі генпрокурора.У справі є троє підозрюваних: директор комерційного підприємства, на цей час колишній директор компанії-постачальника електроенергії та посадовець «Укренерго».Слідство встановило, що посадовці промислового підприємства ініціювали укладення договору постачання електроенергії з підконтрольним постачальником, водночас фактично не маючи наміру оплачувати спожиті обсяги.Водночас електропостачальник, за даними слідства, не закуповував електроенергію у встановленому порядку, а отримував її коштом небалансів, сформованих оператором системи передачі. Обов’язкові платежі за небаланси не здійснювалися.В Офісі генпрокурора кажуть, що посадовець ПрАТ «НЕК “Укренерго”», обіймаючи керівну посаду та маючи повноваження щодо адміністрування розрахунків на ринку електричної енергії, «умисно не вжив передбачених законодавством заходів реагування».Унаслідок цього, за даними слідства, безпідставно відпущено понад 82 тисячі МВт·год електричної енергії, загальна вартість якої становить понад 168 мільйонів гривень, що спричинило матеріальну шкоду ПрАТ «НЕК “Укренерго”» та призвело до тяжких наслідків.Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних вилучили чорнові записи та документи, що мають доказове значення.Про підозру повідомили трьом учасникам схеми. Директору комерційного підприємства та колишньому директору електропостачальника інкриміновано привласнення коштів ПрАТ «НЕК “Укренерго”» (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).Відповідальній посадовій особі ПрАТ «НЕК “Укренерго”» інкримінують зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).