Залужний не збирається звільнятися з посади посла України в Британії

Валерій Залужний не збирається звільнятися з посади і продовжує виконувати свої обов'язки.



Про це він заявив у коментарі



Раніше кілька ЗМІ, посилаючись на джерела у політичних та дипломатичних колах, повідомили, що Залужний на початку січня готується залишити дипломатичну посаду в Лондоні.



На запитання, чи відповідає дійсності ця інформація, він сказав що звільнятися "поки що не збирається".



Раніше, в жовтні, Залужний заперечив пропонування військовим долучитися до його майбутнього політичного проєкту. Коментуючи поширену медіа інформацію, він підкреслив, що не визнає “жодних ідей проведення виборів під час війни".



Неіснуючу партію Залужного часто вносять як пункт в соціологічних опитуваннях про гіпотетичні вибори. Він має стабільно високі рейтинги, зокрема і в питанні про те, чи обрали б його президентом.

