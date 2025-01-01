Завтра у значній частині Ковеля, який постраждав від обстрілу, майже цілий день не буде світла
Сьогодні, 14:53
Як зазначили у Ковельській філії ПрАТ «Волиньобленерго», завтра, 30 грудня 2025 року, без електропостачання перебуватиме значна частина міста Ковеля (мікрорайон Ковель-2), вул. Брестська та прилеглі до неї вулиці, а також окремі населені пункти Тойкутського старостинського округу.
Про це повідомив мер міста Ігор Чайка.
"Світло буде відсутнє з 8:30 до 17:00 години. Знеструмлення є вимушеним кроком для виконання важливих відновлювальних робіт після ворожого обстрілу об’єктів інфраструктури міста. Звертаюся до мешканців громади з проханням поставитися до ситуації з розумінням, завчасно підготуватися до відключення, подбати про необхідні побутові потреби та зберігати спокій. Спільно з енергетиками робимо все можливе, щоб якнайшвидше стабілізувати електропостачання і повернути світло в кожен дім", - йдеться в повідомленні.
