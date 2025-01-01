У Луцьку жінка отруїлась чадним газом

Нещодавно у Луцьку до патрульних надійшло повідомлення, про те, що заявниця не може додзвонитися до матері та зайти до її помешкання, оскільки двері зачинені зсередини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Патрульні негайно прибули на місце події, виявили та опитали громадянку. Вона повідомила, що в квартирі перебуває її мати, бо з оселі було чутно хрипи."Інспектори викликали рятувальників та бригаду екстреної медичної допомоги. Після того, як працівники ДСНС відкрили двері, ми виявили на дивані жінку в непритомному стані. У приміщенні відчувався різкий запах чадного газу, газові конфорки працювали на повну потужність", - йдеться в повідомленні.Медики одразу розпочали надавати необхідну допомогу. На щастя, жінка прийшла до тями. Її ушпиталили для подальшого обстеження.