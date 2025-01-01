У Луцьку жінка отруїлась чадним газом
Сьогодні, 14:22
Нещодавно у Луцьку до патрульних надійшло повідомлення, про те, що заявниця не може додзвонитися до матері та зайти до її помешкання, оскільки двері зачинені зсередини.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні негайно прибули на місце події, виявили та опитали громадянку. Вона повідомила, що в квартирі перебуває її мати, бо з оселі було чутно хрипи.
"Інспектори викликали рятувальників та бригаду екстреної медичної допомоги. Після того, як працівники ДСНС відкрили двері, ми виявили на дивані жінку в непритомному стані. У приміщенні відчувався різкий запах чадного газу, газові конфорки працювали на повну потужність", - йдеться в повідомленні.
Медики одразу розпочали надавати необхідну допомогу. На щастя, жінка прийшла до тями. Її ушпиталили для подальшого обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Патрульні негайно прибули на місце події, виявили та опитали громадянку. Вона повідомила, що в квартирі перебуває її мати, бо з оселі було чутно хрипи.
"Інспектори викликали рятувальників та бригаду екстреної медичної допомоги. Після того, як працівники ДСНС відкрили двері, ми виявили на дивані жінку в непритомному стані. У приміщенні відчувався різкий запах чадного газу, газові конфорки працювали на повну потужність", - йдеться в повідомленні.
Медики одразу розпочали надавати необхідну допомогу. На щастя, жінка прийшла до тями. Її ушпиталили для подальшого обстеження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Завтра у значній частині Ковеля, який постраждав від обстрілу, майже цілий день не буде світла
Сьогодні, 14:53
На Волині зникли унікальні Оконські джерела. ВІДЕО
Сьогодні, 14:45
У Луцьку жінка отруїлась чадним газом
Сьогодні, 14:22
На Волині кава - одна з найдорожчих в Україні
Сьогодні, 13:16