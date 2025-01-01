На Волині кава - одна з найдорожчих в Україні

На Волині кава - одна з найдорожчих в Україні
Волинь увійшла в трійку регіонів з найбільшою вартістю чашки еспресо. Філіжанка кави в області в середньому коштує 44 гривні. Це дорожче, ніж у Києві.

Такі дані 29 грудня оприлюднили на платформі для роботи з відкритими даними Опендатабот, пише Суспільне.

Торік, за даними сервісу, Волинська область теж посідала третє місце в Україні за вартістю порції еспресо. У грудні 2024 року чашка кави вартувала 37 гривень. За рік ціна за порцію кави зросла на Волині на 7 гривень.

Зараз найдорожче еспресо на Львівщині — 47 гривень за чашку. Згідно з аналітикою, Львівська область вперше за кілька років стала лідером за ціною кави. Друге місце — в Одеської області, яка два роки поспіль була рекордсменом за цінами на каву, тут еспресо коштує 45 гривень.

Найдешевше в Україні можна посмакувати кавою на Хмельниччині — 33 гривні за порцію. Ця ціна тримається вже третій рік.

За даними сервісу Опендатабот, загалом цього року філіжанка еспресо зросла у ціні на 17% й середня її вартість у грудні 2025 сягнула 41 гривні.

Довідково: Індекс Еспресо — економічний показник, який використовується для вимірювання вартості стандартної порції еспресо в різних містах світу. Він може бути корисним для порівняння рівня цін і вартості життя в різних місцях. Еспресо — основний складник кожного кавового напою, тож його вартість напряму впливає на ціну будь-якого напою у кав’ярні.

