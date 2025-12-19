Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Сьогодні, 13:01
Начальника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області Романа Євлікова відсторонили від посади на час досудового розслідування у справі про хабарництво та заволодіння майном. Однак він наразі намагається оскаржити це в суді.
Волинський апеляційний суд розглянув відповідну скаргу у понеділок 9 лютого 2026 року.
Нагадаємо, за даними слідства, посадовці нараховували працівникам премії, а згодом вимагали повернути ці кошти готівкою. За такою схемою, фігуранти за два місяці встигли заволодіти бюджетними коштами у розмірі майже 600 тис. грн.
Під час санкціонованого обшуку в службовому кабінеті ймовірного організатора схеми Романа Євлікова вилучено майже мільйон гривень.
«Моє відсторонення триває вже більше ніж шість місяців і на даному етапі я не маю інших джерел існування, окрім пенсії. Хоча я адекватний фахівець, який більш ніж чотири з половиною років був успішним керівником, розвивав свою організацію. Виключно були позитивні результати, розвиток і зараз мене обмежили в моєму конституційному праві на працю», - сказав він у залі суду.
Цікаво, що у контексті відсутності джерел існування журналісти «ВолиньPost» з'ясували, що у декларації підозрюваного в корупції Романа Євлікова понад 4 мільйони заощаджень.
Своєю чергою сторона обвинувачення заявляє, що причин для скасування відсторонення немає. За словами прокурора, дії, які інкримінують посадовцю, безпосередньо стосуються його службової діяльності. Тому, на думку обвинувачення, ризики впливу на перебіг справи досі зберігаються.
Тож колегія Апеляційного суду залишила ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області в силі і Роман Євліков залишатиметься відстороненим від посади керівника регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області.
