Сили оборони зачистили від військ рф Косівцеве на Запоріжжі

Українські військовослужбовці зачистили Косівцеве на Запоріжжі від російських окупантів, і зараз село перебуває під контролем Сил оборони.

Про це повідомив 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ, пише Громадське.

У полку зазначили, що наразі проводять пошукові-ударні й контрдиверсійні дії на визначеному напрямку.

«У межах операції село Косівцеве, Запорізька область, вичищене від російських окупантів», — йдеться в повідомленні.

За даними військових, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку минулої доби, 10 лютого, відбулося дві атаки: у бік Іванівки й Зеленого Гаю. На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак росіян: у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного. На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.

