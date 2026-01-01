Сили оборони зачистили від військ рф Косівцеве на Запоріжжі
Сьогодні, 12:25
Українські військовослужбовці зачистили Косівцеве на Запоріжжі від російських окупантів, і зараз село перебуває під контролем Сил оборони.
Про це повідомив 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ ЗСУ, пише Громадське.
У полку зазначили, що наразі проводять пошукові-ударні й контрдиверсійні дії на визначеному напрямку.
«У межах операції село Косівцеве, Запорізька область, вичищене від російських окупантів», — йдеться в повідомленні.
За даними військових, населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України.
За даними Генерального штабу ЗСУ, на Олександрівському напрямку минулої доби, 10 лютого, відбулося дві атаки: у бік Іванівки й Зеленого Гаю. На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак росіян: у районах Добропілля, Гуляйполя, Рибного, Лугівського та в напрямку Залізничного. На Оріхівському напрямку минулої доби окупанти наступальних дій не проводили.
