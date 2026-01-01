Директора центру освіти на Волині підозрюють в розтраті понад 2 мільйонів гривень

Директору одного з центрів професійної освіти області повідомлено про підозру в розтраті чужого майна, вчиненій шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Встановлено, що посадовець, у змові зі службовими особами приватного підприємства, реалізував схему закупівлі сільськогосподарської техніки для навчально-практичного центру для студентів за завищеними цінами.Придбавши трактор та зернозбиральний комбайн на 2,2 млн грн дорожче за ринкову вартість, керівник центру завдав матеріальної шкоди державному навчальному закладу на вказану суму.Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.