У Луцьку попрощалися з воїном Віктором Смоляром
Сьогодні, 14:05
Сьогодні, 11 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Смоляром Віктором Івановичем (13.01.1988 року народження), який загинув 19 грудня 2024 року в районі населеного пункту Кругленькоє Курської області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Віддати шану захиснику, помолитися за упокій його душі та разом з рідними, друзями та громадою провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Щирі співчуття рідним та близьким воїна.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
