У Луцьку попрощалися з воїном Віктором Смоляром

Сьогодні, 11 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем(13.01.1988 року народження), який загинув 19 грудня 2024 року в районі населеного пункту Кругленькоє Курської області.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Віддати шану захиснику, помолитися за упокій його душі та разом з рідними, друзями та громадою провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук.Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.Щирі співчуття рідним та близьким воїна.