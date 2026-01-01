У Луцьку попрощалися з воїном Віктором Смоляром

У Луцьку попрощалися з воїном Віктором Смоляром
Сьогодні, 11 лютого, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Смоляром Віктором Івановичем (13.01.1988 року народження), який загинув 19 грудня 2024 року в районі населеного пункту Кругленькоє Курської області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Віддати шану захиснику, помолитися за упокій його душі та разом з рідними, друзями та громадою провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Щирі співчуття рідним та близьким воїна.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять!
Теги: Волинь, війна
