Росія вдарила балістичними ракетами по Львову. ОНОВЛЕНО





У Львові спрацювала ППО, розповів міський голова Андрій Садовий. Ворог запустив одразу декілька ракет.



"Швидкісна ціль курсом на Львів. Перебувайте в укриттях!" – закликали військові.



Станом на 15:30 Андрій Садовий повідомив: «Що близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі «Кинжали». Сили ППО їх знешкодили».



Інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

