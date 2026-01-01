Росія вдарила балістичними ракетами по Львову. ОНОВЛЕНО

Росія вдарила балістичними ракетами по Львову. ОНОВЛЕНО
Армія Росії вдень 11 лютого запустила балістичні ракети з літака МіГ. Повітряні сили повідомили про ракети курсом на Житомирську і Львівську області.

У Львові спрацювала ППО, розповів міський голова Андрій Садовий. Ворог запустив одразу декілька ракет.

"Швидкісна ціль курсом на Львів. Перебувайте в укриттях!" – закликали військові.

Станом на 15:30 Андрій Садовий повідомив: «Що близько 14:40 в напрямку Львова летіли два ворожі «Кинжали». Сили ППО їх знешкодили».

Інформації про руйнування чи постраждалих немає. Міські служби обстежують територію громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вдарила балістичними ракетами по Львову. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:00
Рада підтримала річну відстрочку для військових, що завершили «контракт 18–24»
Сьогодні, 14:45
У Луцьку попрощалися з воїном Віктором Смоляром
Сьогодні, 14:05
Директора центру освіти на Волині підозрюють в розтраті понад 2 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:36
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Сьогодні, 13:01
Медіа
відео
1/8