Внутрішній крик кожного українця: у Луцьку – прем'єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 16:10
24 лютого, у вівторок, у Волинському драмтеатрі відбудеться прем'єра вистави-імпровізації «Червоний борщ». Створена вона на основі сучасних п’єс Антоніни Романової «Текст для театру» та Оксани Гриценко «Як не стати кацапом».
Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.
Прем’єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення, відбудеться у Театрі в укритті.
«Вистава-імпровізація про ідею «жити тут і зараз» як спосіб ментально вціліти сьогодні та внутрішній крик кожного українця. Рефлексія, біль, сміх, злість і гордість. Червоний борщ тут не умовна метафора, тому катарсис забезпечений. Фінал – смачний», – зазначають у театрі.
Дата показу: 24 лютого о 18:00
Тривалість: 1 година
Місце: Театр в укритті
Режисер-постановник та художник-постановник – Владислав Маціюк
Музичне оформлення – Микола Герел
Помічники режисера – Вячеслав Погудін, Софія Мартинюк.
Ролі виконують: Наталія Мельничук та Катерина Панасюк.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
