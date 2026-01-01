Внутрішній крик кожного українця: у Луцьку – прем'єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення

Внутрішній крик кожного українця: у Луцьку – прем'єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення
24 лютого, у вівторок, у Волинському драмтеатрі відбудеться прем'єра вистави-імпровізації «Червоний борщ». Створена вона на основі сучасних п’єс Антоніни Романової «Текст для театру» та Оксани Гриценко «Як не стати кацапом».

Про це повідомляють у Волинському драмтеатрі.

Прем’єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення, відбудеться у Театрі в укритті.

«Вистава-імпровізація про ідею «жити тут і зараз» як спосіб ментально вціліти сьогодні та внутрішній крик кожного українця. Рефлексія, біль, сміх, злість і гордість. Червоний борщ тут не умовна метафора, тому катарсис забезпечений. Фінал – смачний», – зазначають у театрі.

Дата показу: 24 лютого о 18:00

Тривалість: 1 година

Місце: Театр в укритті

Режисер-постановник та художник-постановник – Владислав Маціюк

Музичне оформлення – Микола Герел

Помічники режисера – Вячеслав Погудін, Софія Мартинюк.

Ролі виконують: Наталія Мельничук та Катерина Панасюк.
Внутрішній крик кожного українця: у Луцьку – прем'єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення

Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, театр, вистава
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Організація живлення та зв'язку в сучасних системах відеоспостереження
Сьогодні, 16:47
Волинські лікарі врятували 67-річного пацієнта від ампутації ноги
Сьогодні, 16:39
Внутрішній крик кожного українця: у Луцьку – прем'єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 16:10
Росія вдарила балістичними ракетами по Львову. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:00
Рада підтримала річну відстрочку для військових, що завершили «контракт 18–24»
Сьогодні, 14:45
Медіа
відео
1/8