Внутрішній крик кожного українця: у Луцьку – прем'єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення

Антоніни Романової «Текст для театру» та Оксани Гриценко «Як не стати кацапом».



Про це



Прем’єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення, відбудеться у Театрі в укритті.



«Вистава-імпровізація про ідею «жити тут і зараз» як спосіб ментально вціліти сьогодні та внутрішній крик кожного українця. Рефлексія, біль, сміх, злість і гордість. Червоний борщ тут не умовна метафора, тому катарсис забезпечений. Фінал – смачний», – зазначають у театрі.



Дата показу: 24 лютого о 18:00



Тривалість: 1 година



Місце: Театр в укритті



Режисер-постановник та художник-постановник – Владислав Маціюк



Музичне оформлення – Микола Герел



Помічники режисера – Вячеслав Погудін, Софія Мартинюк.



Ролі виконують: Наталія Мельничук та Катерина Панасюк.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на

