Організація живлення та зв'язку в сучасних системах відеоспостереження





Особливості передачі сигналу та енергопостачання

Класифікація камер за типом підключення часто викликає запитання у покупців. Насправді будь-яка камера (крім повністю автономних моделей) потребує кабелю, але кількість дротів та їхнє призначення можуть відрізнятися залежно від обраної технології.



Основні конфігурації підключення камер:



IP-камери з технологією PoE (Power over Ethernet): це найбільш професійне рішення, де живлення та відеодані передаються по одному мережевому кабелю (вита пара). Це позбавляє необхідності шукати розетку біля кожної камери та робить монтаж значно охайнішим.

Wi-Fi камери з живленням від мережі: передача інформації йде через роутер за допомогою бездротової технології Wi-Fi, але до кожної камери необхідно підвести окрему лінію живлення (зазвичай 12V від блоку живлення або розетки).

Аналогові HD-системи: використовують коаксіальний кабель для передачі відеосигналу та окремий дріт для живлення, що часто реалізується за допомогою комбінованого кабелю.

Автономні рішення: камери, що працюють від вбудованих акумуляторів. Вони дійсно не потребують дротів, але вимагають періодичної підзарядки або використання сонячних панелей.

Вибір між цими варіантами залежить від стадії готовності об'єкта: якщо ремонт завершено, частіше обирають Wi-Fi, якщо ж триває будівництво — пріоритет надається надійному PoE-з'єднанню.



Стабільність сигналу та захист від збоїв

Обираючи спосіб передачі даних, варто враховувати, що Wi-Fi з'єднання залежить від потужності роутера та наявності фізичних перешкод між пристроями. Для професійної охорони пріоритет зазвичай надається дротовим IP-рішенням, оскільки вони гарантують постійний зв’язок, на який не впливає робота інших бездротових гаджетів або товщина бетонних перегородок. Дротове підключення забезпечує передачу зображення у високій якості без переривань, що критично для систем з функцією розпізнавання облич або автомобільних номерів.



Щодо енергопостачання, важливо заздалегідь передбачити джерело безперебійного живлення (ДБЖ). Якщо зловмисники відключать електроенергію в будинку, система відеоспостереження повинна продовжувати запис. У системах, що працюють по PoE, достатньо встановити один потужний ДБЖ на комутатор, щоб забезпечити резервну роботу всіх камер одночасно. Це значно підвищує загальну стійкість системи до зовнішніх впливів та аварійних ситуацій.



Професійний підбір обладнання для відеофіксації в Teren

Якісна безпека не терпить компромісів, тому важливо купувати техніку там, де фахівці розуміють технічні нюанси кожної моделі. Магазин Teren пропонує комплексний підхід до вибору систем відеоспостереження, орієнтуючись на специфіку конкретного об’єкта. В асортименті представлені рішення від світових лідерів — Hikvision, Dahua, Ajax та Imou, що дозволяє закрити будь-які потреби: від домашнього моніторингу до складних промислових мереж.



Teren забезпечує офіційну гарантію, глибоку технічну експертизу та підтримку на всіх етапах експлуатації. Фахівці компанії допоможуть розібратися в тонкощах живлення камер та особливостях їхнього підключення, щоб ваша система працювала без збоїв 24/7. Завдяки швидкій доставці та власному складу, Teren робить сучасні технології безпеки доступними для кожного, надаючи впевненість у захисті вашої власності.

