Відправили за ґрати 37-річного волинянина, який скоїв смертельне ДТП

Постановили вирок волинянину за смертельну ДТП.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Суд визнав 37-річного жителя міста Устилуг винуватим у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть однієї потерпілої, а іншій – тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості (ч. 2 ст. 286 КК України).Доведено, що 02 червня 2024 року волинянин, керуючи автомобілем марки «Opel Vectra», на автодорозі поблизу села Хрипачі Володимирського району наїхав на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.У результаті ДТП 75-річна жінка загинула, а 48-річна – отримала травми.Суд призначив водію покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами.