На Волині водійка авто зіткнулась з деревом

На Волині водійка авто зіткнулась з деревом
У Луцькому районі рятувальники надали допомогу людині, яка потрапила в ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні в обідню пору на автодорозі поблизу села Усичі Торчинської громади Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, де автівка зіткнулася з деревом.

На місце події прибули рятувальники з селища Торчин і міста Луцька.
Надзвичайники разом із медиками обережно дістали потерпілу з понівеченої автівки та за допомогою нош транспортували її до карети швидкої допомоги.
Жінку госпіталізували до медичного закладу.
