На Волині водійка авто зіткнулась з деревом
Сьогодні, 17:07
У Луцькому районі рятувальники надали допомогу людині, яка потрапила в ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні в обідню пору на автодорозі поблизу села Усичі Торчинської громади Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, де автівка зіткнулася з деревом.
На місце події прибули рятувальники з селища Торчин і міста Луцька.
Надзвичайники разом із медиками обережно дістали потерпілу з понівеченої автівки та за допомогою нош транспортували її до карети швидкої допомоги.
Жінку госпіталізували до медичного закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні в обідню пору на автодорозі поблизу села Усичі Торчинської громади Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, де автівка зіткнулася з деревом.
На місце події прибули рятувальники з селища Торчин і міста Луцька.
Надзвичайники разом із медиками обережно дістали потерпілу з понівеченої автівки та за допомогою нош транспортували її до карети швидкої допомоги.
Жінку госпіталізували до медичного закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині водійка авто зіткнулась з деревом
Сьогодні, 17:07
Внутрішній крик кожного українця: у Луцьку – прем'єра, приурочена до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення
Сьогодні, 16:10