На Волині водійка авто зіткнулась з деревом





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні в обідню пору на автодорозі поблизу села Усичі Торчинської громади Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, де автівка зіткнулася з деревом.



На місце події прибули рятувальники з селища Торчин і міста Луцька.

Надзвичайники разом із медиками обережно дістали потерпілу з понівеченої автівки та за допомогою нош транспортували її до карети швидкої допомоги.



Жінку госпіталізували до медичного закладу.



