Волинські лікарі врятували 67-річного пацієнта від ампутації ноги





Про це у середу, 11 лютого, повідомила пресслужба медзакладу, пише



За інформацією лікарів, пацієнт звернувся зі скаргами на біль у нозі під час ходьби. Через це доводилося зупинятися навіть після незначного навантаження. Такий симптом називають переміжною кульгавістю – він свідчить про недостатнє кровопостачання кінцівки.



Під час обстеження медики виявили значне ураження артерії з повним перекриттям судини. З огляду на ризик прогресування ішемії та можливу втрату кінцівки лікарі ухвалили рішення про ендоваскулярне втручання.



Фахівці провели реканалізацію та ангіопластику, відновивши прохідність судини. В уражену ділянку імплантували стент, що дозволило повністю відновити просвіт артерії та зберегти кровотік.



Додамо, що атеросклероз судин нижніх кінцівок – прогресуюче захворювання, яке без лікування може призвести до хронічної ішемії, трофічних змін та ампутації.

