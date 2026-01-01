Волинські лікарі врятували 67-річного пацієнта від ампутації ноги

Волинські лікарі врятували 67-річного пацієнта від ампутації ноги
Фахівці Володимирського територіального медоб'єднання успішно прооперували 67-річного пацієнта, якому через порушення кровопостачання нижньої кінцівки загрожувала ампутація.

Про це у середу, 11 лютого, повідомила пресслужба медзакладу, пише zaxid.net.

За інформацією лікарів, пацієнт звернувся зі скаргами на біль у нозі під час ходьби. Через це доводилося зупинятися навіть після незначного навантаження. Такий симптом називають переміжною кульгавістю – він свідчить про недостатнє кровопостачання кінцівки.

Під час обстеження медики виявили значне ураження артерії з повним перекриттям судини. З огляду на ризик прогресування ішемії та можливу втрату кінцівки лікарі ухвалили рішення про ендоваскулярне втручання.

Фахівці провели реканалізацію та ангіопластику, відновивши прохідність судини. В уражену ділянку імплантували стент, що дозволило повністю відновити просвіт артерії та зберегти кровотік.

Додамо, що атеросклероз судин нижніх кінцівок – прогресуюче захворювання, яке без лікування може призвести до хронічної ішемії, трофічних змін та ампутації.

