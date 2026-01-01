У Волинському музеї вперше експонують нагороди ОУН-УПА, які створив Ніл Хасевич

Ніл Хасевич.



Відзнаки експонують у межах виставки "Ніл Хасевич: мистецтво як зброя". Про це Богдан Зек.



Серед артефактів: "Золотий Хрест Бойової Заслуги" І класу Івана Кобця — сотника військової округи "Турів" УПА-Північ, "Золотий Хрест Заслуги" Анатолія Козяра — організаційного референта Північно-Західного краю "Москва", "Срібний Хрест Заслуги" Любові Гнатюк — керівниці Українського Червоного Хреста військової округи "Турів" УПА-Північ.



"Ці нагороди передавалися у музей у попередні роки. Ініціатор – Микола Посівнич, історик зі Львова. Суть проєкту полягала в тому, аби виготовити копії медалей, відзнак повстанців і передати їх родичам. У випадку відсутності родичів, ці нагороди передавали до місцевих музеїв", — сказав Богдан Зек.



Історик додав, що музей планував показати відвідувачам нагороди у 2022 році до 80-річчя УПА. Однак через початок повномасштабної війни тоді виставку відклали.



Артефакти вже доступні для огляду відвідувачами. Виставка тимчасова, триватиме орієнтовно до початку літа, сказав Богдан Зек.



Хто такий Ніл Хасевич



Ніл Хасевич – член ОУН-УПА, засновник підпільної школи художників-графіків. Він створив візуальний образ українського підпілля.



Народився 25 листопада 1905 року в селі Дюксин на Рівненщині. Ще у дитинстві він втратив ногу, втім, це лише зміцнило його дух. Хасевич писав: "Я не можу битися зброєю, але б’юся різцем і долотом. Я, каліка, б’юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б’ються".



Ніл Хасевич керував друкарнею повстанців, готував ілюстрації до сатиричних журналів УПА, оформляв листівки, малював карикатури, за що його і розшукували спочатку гестапівці, а згодом енкавеесівці. Історики підрахували, що загалом у криївках він провів дев'ять років. У криївці він і загинув під час бою з військами НКВС у березні 1952 року. Сталося це у селі Сухівці Рівненського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському краєзнавчому музеї вперше презентують нагороди, які розробив член Організації українських націоналістів та Української повстанської армії (ОУН-УПА)Відзнаки експонують у межах виставки "Ніл Хасевич: мистецтво як зброя". Про це Суспільному 11 лютого розповів завідувач відділу новітньої історії обласного краєзнавчого музеюСеред артефактів: "Золотий Хрест Бойової Заслуги" І класу Івана Кобця — сотника військової округи "Турів" УПА-Північ, "Золотий Хрест Заслуги" Анатолія Козяра — організаційного референта Північно-Західного краю "Москва", "Срібний Хрест Заслуги" Любові Гнатюк — керівниці Українського Червоного Хреста військової округи "Турів" УПА-Північ."Ці нагороди передавалися у музей у попередні роки. Ініціатор –, історик зі Львова. Суть проєкту полягала в тому, аби виготовити копії медалей, відзнак повстанців і передати їх родичам. У випадку відсутності родичів, ці нагороди передавали до місцевих музеїв", — сказав Богдан Зек.Історик додав, що музей планував показати відвідувачам нагороди у 2022 році до 80-річчя УПА. Однак через початок повномасштабної війни тоді виставку відклали.Артефакти вже доступні для огляду відвідувачами. Виставка тимчасова, триватиме орієнтовно до початку літа, сказав Богдан Зек.Ніл Хасевич – член ОУН-УПА, засновник підпільної школи художників-графіків. Він створив візуальний образ українського підпілля.Народився 25 листопада 1905 року в селі Дюксин на Рівненщині. Ще у дитинстві він втратив ногу, втім, це лише зміцнило його дух. Хасевич писав: "Я не можу битися зброєю, але б’юся різцем і долотом. Я, каліка, б’юся в той час, коли багато сильних і здорових людей в світі навіть не вірять, що така боротьба взагалі можлива. Я хочу, щоб світ знав, що визвольна боротьба триває, що українці б’ються".Ніл Хасевич керував друкарнею повстанців, готував ілюстрації до сатиричних журналів УПА, оформляв листівки, малював карикатури, за що його і розшукували спочатку гестапівці, а згодом енкавеесівці. Історики підрахували, що загалом у криївках він провів дев'ять років. У криївці він і загинув під час бою з військами НКВС у березні 1952 року. Сталося це у селі Сухівці Рівненського району.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію