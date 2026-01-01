У Луцьку 12-річний хлопчик викликав поліцію, щоб врятувати себе: що сталося

У Луцьку 12-річний хлопчик викликав поліцію, щоб врятувати себе: що сталося
Днями на лінію 102 зателефонував 12-річний хлопчик та повідомив про неналежне виконання батьківських обов’язків.
Патрульні оперативно прибули за вказаною адресою. У квартирі перебували двоє малолітніх дітей віком 12 та 5 років, а також їхня мати, яка знаходилася у стані алкогольного сп’яніння. У помешканні були антисанітарні умови.

Про це повідомили у патрульній поліції Волинської області.

Хлопчик розповів, що мати протягом тривалого часу зловживає алкогольними напоями, не готує їжу та не дбає про їхні потреби. Інспектори намагалися зв’язатися з іншими родичами, однак безрезультатно.

Поліцейські викликали на місце події працівників ювенальної превенції, які склали на жінку адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Після цього патрульні та працівники відповідних служб ухвалили рішення тимчасово вилучити дітей і передати їх до дитячого притулку.

"Пильність і своєчасне реагування допомагають захистити дітей. Якщо ви знаєте про випадки, коли дитина може перебувати у небезпеці — телефонуйте на лінію 102 або 112", - зазначили у поліції.

Теги: поліція, діти, злочин
