У Польщі раптово померла 32-річна волинянка Ольга Шум: родина просить допомоги
Сьогодні, 20:53
У Польщі померла 32-річна жителька Любомля Ольга Шум (Гвоздецька).
Про це у соціальній мережі Фейсбук написала користувачка Марія Ліванова.
Ольга тимчасово перебувала та працювала за кордоном. Смерть жінки була раптовою. У Ольги Шум залишилися двоє малолітніх доньок.
Рідні просять про фінансову допомогу, аби повернути тіло померлої в Україну для поховання. Вартість транспортування становить 2500 євро, що є непосильною сумою для родини.
"Рідні переживають страшну втрату і водночас змушені вирішувати дуже важке питання — повернути тіло донечки додому, в Україну, щоб провести її в останню путь.Вартість транспортування становить 2500 євро — сума, яка є непосильною для родини у цей трагічний час", - йдеться у дописі.
Реквізити: 4149 4999 9070 6317 — мама, Галина Шум.
