У Польщі раптово померла 32-річна волинянка Ольга Шум: родина просить допомоги

У Польщі померла 32-річна жителька ЛюбомляПро це у соціальній мережі Фейсбук написала користувачкаОльга тимчасово перебувала та працювала за кордоном. Смерть жінки була раптовою. У Ольги Шум залишилися двоє малолітніх доньок.Рідні просять про фінансову допомогу, аби повернути тіло померлої в Україну для поховання. Вартість транспортування становить 2500 євро, що є непосильною сумою для родини."Рідні переживають страшну втрату і водночас змушені вирішувати дуже важке питання — повернути тіло донечки додому, в Україну, щоб провести її в останню путь.Вартість транспортування становить 2500 євро — сума, яка є непосильною для родини у цей трагічний час", - йдеться у дописі.Реквізити: 4149 4999 9070 6317 — мама, Галина Шум.