У Польщі раптово померла 32-річна волинянка Ольга Шум: родина просить допомоги

У Польщі раптово померла 32-річна волинянка Ольга Шум: родина просить допомоги
У Польщі померла 32-річна жителька Любомля Ольга Шум (Гвоздецька).

Про це у соціальній мережі Фейсбук написала користувачка Марія Ліванова.

Ольга тимчасово перебувала та працювала за кордоном. Смерть жінки була раптовою. У Ольги Шум залишилися двоє малолітніх доньок.

Рідні просять про фінансову допомогу, аби повернути тіло померлої в Україну для поховання. Вартість транспортування становить 2500 євро, що є непосильною сумою для родини.

"Рідні переживають страшну втрату і водночас змушені вирішувати дуже важке питання — повернути тіло донечки додому, в Україну, щоб провести її в останню путь.Вартість транспортування становить 2500 євро — сума, яка є непосильною для родини у цей трагічний час", - йдеться у дописі.

Реквізити: 4149 4999 9070 6317 — мама, Галина Шум.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку частина шкіл скоротила уроки через відключення світла
Сьогодні, 21:15
Що таке атравматичне видалення зубів
Сьогодні, 20:56
У Польщі раптово померла 32-річна волинянка Ольга Шум: родина просить допомоги
Сьогодні, 20:53
У Луцьку 12-річний хлопчик викликав поліцію, щоб врятувати себе: що сталося
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8