У Луцьку частина шкіл скоротила уроки через відключення світла
Сьогодні, 21:15
У Луцьку через відключення електропостачання окремі заклади освіти змушені коригувати навчальний процес — скорочують тривалість уроків або перерв. Також змінено організацію харчування: гарячі страви готують централізовано в одному з ліцеїв і доставляють до інших шкіл.
Журналісти ВСН звернулися за коментарем до директора департементу освіти Віталія Бондаря. За його словами, керівники закладів освіти можуть самостійно ухвалювати рішення щодо змін у розкладі залежно від обставин.
«В нас відбувається постійно процес організації освітнього процесу — десь скорочуються уроки чи перерви у зв’язку з певними причинами. Одна з причин — електропостачання, або, наприклад, захворюваність. Є багато причин, які дають можливість керівнику самостійно приймати таке рішення».
Щодо харчування, то частину страв наразі готують у ліцеї №1 — не лише для свого закладу, а й для сусідніх шкіл. Далі їжу розвозять у ті заклади, де через відключення світла немає можливості повноцінно працювати харчоблокам.
«В одній їдальні може відбуватися приготування їжі, а в іншу їдальню її завозять. Це нормальне явище — таке відбувалося і відбувається. У деяких мікрорайонах Луцька вимикають електропостачання, тому немає можливості там приготувати їжу. Таким чином виходимо з цієї ситуації.
Куди саме доставляють обіди з ліцею №1, визначає комбінат шкільного харчування — залежно від ситуації з електропостачанням у мікрорайонах».
Водночас, посадовець наголошує, що попри перебої з електропостачанням, навчальний процес у Луцьку триває, а забезпечення дітей гарячим харчуванням залишається стабільним.
