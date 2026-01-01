У Луцьку частина шкіл скоротила уроки через відключення світла





«В нас відбувається постійно процес організації освітнього процесу — десь скорочуються уроки чи перерви у зв’язку з певними причинами. Одна з причин — електропостачання, або, наприклад, захворюваність. Є багато причин, які дають можливість керівнику самостійно приймати таке рішення».



Щодо харчування, то частину страв наразі готують у ліцеї №1 — не лише для свого закладу, а й для сусідніх шкіл. Далі їжу розвозять у ті заклади, де через відключення світла немає можливості повноцінно працювати харчоблокам.



«В одній їдальні може відбуватися приготування їжі, а в іншу їдальню її завозять. Це нормальне явище — таке відбувалося і відбувається. У деяких мікрорайонах Луцька вимикають електропостачання, тому немає можливості там приготувати їжу. Таким чином виходимо з цієї ситуації.



Куди саме доставляють обіди з ліцею №1, визначає комбінат шкільного харчування — залежно від ситуації з електропостачанням у мікрорайонах».



Водночас, посадовець наголошує, що попри перебої з електропостачанням, навчальний процес у Луцьку триває, а забезпечення дітей гарячим харчуванням залишається стабільним.

