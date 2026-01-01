На Волині син розбив обличчя батькові металевою гантелею: деталі

На Волині син розбив обличчя батькові металевою гантелею: деталі
На Волині син жорстоко побив батька. Звичайна ранкова суперечка між рідними людьми переросла у криваву бійку.

Інцидент стався приблизно о 6-тій ранку 29-го січня 2026-го року, йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду, передає БУГ.

За даними слідства, у спальній кімнаті одного з житлових будинків міста між сином та батьком спалахнув раптовий конфлікт.

На ґрунті неприязних відносин молодий чоловік схопив металеву гантелю та завдав нею кілька ударів по голові свого батька. Потерпілого терміново госпіталізували до хірургічного відділення Нововолинської центральної міської лікарні. Медики діагностували у чоловіка вкрай серйозні травми обличчя: множинні переломи кісток лицевого черепа, уламкові переломи стінок верхньощелепної пазухи та решітчастої кістки, перелом кісток носа зі зміщенням.

Наразі лікарі надають постраждалому необхідну допомогу, його стан оцінюється фахівцями.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці кваліфікували дії нападника за ч. 1 ст. 122 КК України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція цієї статті передбачає: виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років чи позбавлення волі на той самий строк.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх деталей інциденту та фіксації доказів.

