На Волині засудили ухилянта, який намагався «вирішити питання» на кордоні за 200 євро





Про це йдеться у судовому вироку, пише



Як йдеться у матеріалах справи, 26-го травня 2024-го року у пункті пропуску «Устилуг» обвинувачений, будучи особою призовного віку, намагався безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану. Не маючи військово-облікових документів та законних підстав для виїзду, він поклав 200 євро у паспорт і передав його прикордоннику, сподіваючись уникнути відмови у перетині кордону.



Втім, працівник прикордонної служби відмовився від хабаря, попередив про кримінальну відповідальність та викликав правоохоронців. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували, зокрема, на відео з нагрудної боді-камери.



У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має роботу та неповнолітніх дітей, а також те, що злочин належить до категорії нетяжких.



Окрім штрафу, суд ухвалив конфіскувати 200 євро на користь держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок у справі про надання неправомірної вигоди працівнику Державної прикордонної служби. Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді штрафу – 25 500 гривень.Про це йдеться у судовому вироку, пише БУГ Як йдеться у матеріалах справи, 26-го травня 2024-го року у пункті пропуску «Устилуг» обвинувачений, будучи особою призовного віку, намагався безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану. Не маючи військово-облікових документів та законних підстав для виїзду, він поклав 200 євро у паспорт і передав його прикордоннику, сподіваючись уникнути відмови у перетині кордону.Втім, працівник прикордонної служби відмовився від хабаря, попередив про кримінальну відповідальність та викликав правоохоронців. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували, зокрема, на відео з нагрудної боді-камери.У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має роботу та неповнолітніх дітей, а також те, що злочин належить до категорії нетяжких.Окрім штрафу, суд ухвалив конфіскувати 200 євро на користь держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію