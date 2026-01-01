На Волині засудили ухилянта, який намагався «вирішити питання» на кордоні за 200 євро
Сьогодні, 22:43
Володимирський міський суд Волинської області виніс вирок у справі про надання неправомірної вигоди працівнику Державної прикордонної служби. Чоловіка визнали винним за ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді штрафу – 25 500 гривень.
Про це йдеться у судовому вироку, пише БУГ.
Як йдеться у матеріалах справи, 26-го травня 2024-го року у пункті пропуску «Устилуг» обвинувачений, будучи особою призовного віку, намагався безперешкодно перетнути державний кордон України в умовах воєнного стану. Не маючи військово-облікових документів та законних підстав для виїзду, він поклав 200 євро у паспорт і передав його прикордоннику, сподіваючись уникнути відмови у перетині кордону.
Втім, працівник прикордонної служби відмовився від хабаря, попередив про кримінальну відповідальність та викликав правоохоронців. Факт надання неправомірної вигоди зафіксували, зокрема, на відео з нагрудної боді-камери.
У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Суд врахував, що чоловік раніше не судимий, має роботу та неповнолітніх дітей, а також те, що злочин належить до категорії нетяжких.
Окрім штрафу, суд ухвалив конфіскувати 200 євро на користь держави.
