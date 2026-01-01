12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
12 лютого день народження святкує знаний на Волині та в Україні аграрій, директор сільськогосподарського приватного підприємства «Рать» Луцького району Віктор Шумський (на фото).
Вітаємо іменинника зі святом та бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та усіх земних благ. Нехай Ваша самовіддана праця завжди приносить радість і задоволення! Нехай примножуються Ваші здобутки, здійснюються мрії та сподівання!
Іменинники сьогодні – Олексій, Антоній, Євген, Марія, Мелетій
Сьогодні, 12 лютого, відзначають професійне свято — Міжнародний день шлюбних агентств. Ідея заснування такого свята належить одному з українських шлюбних агентств. Зараз таку традицію підхопили й інші країни світу.
