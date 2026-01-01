Чи очікувати магнітні бурі 12 лютого: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 12 лютого: прогноз
У четвер, 12 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 2 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на низькому рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували шість спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю. А також три спалахи класу М, найбільший з яких М1,3. Він може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

