Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 12 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 43,03 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 5 копійок). Натомість злотий не змінився.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,03 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,20 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,15 (±0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,03 (-6 коп.)
Курс євро
1 євро — 51,20 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,15 (±0 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 12 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
12 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повернувся з полону після «смерті»: чи заберуть у родини виплати - вердикт Міноборони
11 лютого, 23:19
На Волині засудили ухилянта, який намагався «вирішити питання» на кордоні за 200 євро
11 лютого, 22:43