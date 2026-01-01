Курс валют на 12 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий

Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 12 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США знизилася на 6 копійок і становить 43,03 гривні. Змінилися й показники євро (втратив 5 копійок). Натомість злотий не змінився.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США — 43,03 (-6 коп.)

Курс євро
1 євро — 51,20 (-5 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий — 12,15 (±0 коп.)

