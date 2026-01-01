У Луцьку продають приміщення популярного ресторану за пів мільйона доларів





Така інформація вказана в оголошенні на популярному маркетплейсі OLX. Двоповерхова фасадна будівля, яка повністю укомплектована для ведення ресторанного бізнесу або іншої комерційної діяльності, передає



Приміщення має високу потужність електромережі — 55 кВт. Опалення забезпечується комбінованою системою, а саме тепловим насосом та двома газовими котлами. Окрім центрального водопроводу, на території є власна свердловина.



Будівля має фасадний вхід для клієнтів та окремий чорний хід для зручної логістики й завантаження товарів. Всередині облаштовано три санвузли, групу підсобних приміщень та вихід на балкон. А також встановлено кондиціонери, облаштована прилегла територія з паркувальними місцями для відвідувачів.



Загальна вартість об’єкта становить 550 000 доларів або 23 669 193 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

