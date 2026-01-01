Що таке атравматичне видалення зубів





Як проходить атравматична екстракція зуба

Така процедура, як екстракція зуба, — це сучасний варіант видалення, який відрізняється від класичних методів. Його головна мета — видалити зуб без пошкодження навколишніх тканин і при цьому зберегти кісткову структуру для можливого подальшого протезування чи імплантації.



Основні етапи атравматичного видалення:



Попередня діагностика. Лікар оцінює стан зуба, коренів і кісткової тканини.

Місцева анестезія. Використовується для забезпечення безболісного проведення процедури.

Делікатне видалення. Застосовуються спеціальні інструменти, що дозволяють уникнути зайвого тиску на кістку.

Збереження лунки. Лікар дбайливо очищує місце видалення, щоб не пошкодити оточуючі тканини.

Накладення швів або захисного матеріалу. Це прискорює загоєння і мінімізує дискомфорт.

Таке видалення проводиться в стерильних умовах із використанням сучасних технологій. У Amel Dental Clinic в Дніпрі лікарі підбирають метод з урахуванням клінічної ситуації — від простого видалення до складного випадку з викривленими коренями. Важливо, що процедура триває коротко, а більшість пацієнтів уже наступного дня можуть повернутися до звичного ритму життя.



Перед процедурою проводиться консультація, під час якої пацієнту пояснюють, як підготуватися до видалення і які кроки допоможуть швидше відновитися.



Коли потрібно вирвати зуб і як уникнути ускладнень

Рішення вирвати зуб приймається тільки тоді, коли зберегти його вже неможливо. Найчастіше це пов’язано з глибоким карієсом, запаленням кореня або травмою. Проте навіть у таких ситуаціях сучасна стоматологія дозволяє зробити процес максимально комфортним і безпечним.



Перед втручанням обов’язково робиться панорама зубів — https://ameldental.com/uk/services/diagnostika-zubiv/ortopantomogramma/ — рентгенівський знімок, який дає змогу побачити розташування коренів, нервів і стан кісткової тканини. Такий підхід допомагає лікарю спланувати процедуру з точністю до міліметра та уникнути ризиків.



Показання до атравматичного видалення:



запущений карієс або інфекція, що поширюється на корінь;

перелом кореня після травми;

рухливість зуба через пародонтоз;

підготовка до імплантації чи ортодонтичного лікування.

У Amel Dental Clinic кожен випадок розглядається індивідуально. Пацієнт проходить повну діагностику, отримує роз’яснення та рекомендації. Перед процедурою лікар проводить ретельну підготовку — анестезію, гігієну порожнини рота, оцінку протипоказань. Завдяки такому підходу навіть складні випадки проходять швидко й без страху.



Після видалення пацієнт отримує детальні поради щодо догляду за раною: як зменшити набряк, уникнути подразнення та прискорити загоєння. Для комфорту можна записатися на повторний огляд — він допоможе переконатися, що все загоюється правильно.





Безпека, відновлення та переваги атравматичного методу

Атравматичне видалення — це не просто нова технологія, а філософія турботи про пацієнта. Основна мета — не тільки позбутися проблемного зуба, але й зберегти тканини, щоб у майбутньому не виникло ускладнень.



Переваги методу:



мінімальне втручання, що зменшує ризик травми;

швидке загоєння без сильного болю;

можливість подальшої імплантації без додаткових операцій;

зниження ризику інфекцій і запалень.

У Amel Dental Clinic процес організовано максимально комфортно. Пацієнт може обрати зручний час і записатися на прийом до спеціаліста. Під час консультації лікар детально розповідає, як відбувається процедура, скільки триває відновлення, які обмеження діють у перші дні.



У приватній клініці дбають не лише про технічну сторону, а й про психологічний комфорт. Сучасне обладнання, м’яка комунікація та уважність персоналу створюють відчуття спокою навіть у найтривожніших пацієнтів.



Усі етапи проводяться під контролем фахівця — від первинної консультації до завершення загоєння. Це гарантує безболісне лікування, мінімальний ризик ускладнень і повне відновлення за короткий час. Атравматичний метод — це приклад того, як сучасна стоматологія ставить комфорт і здоров’я пацієнта на перше місце.

