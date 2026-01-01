Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 12 лютого
Луцьк
Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.
Область
Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця, вночі та вранці подекуди ожеледь. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.
