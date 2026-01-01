Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 12 лютого



Луцьк



Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.



Область



Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця, вночі та вранці подекуди ожеледь. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

