Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 лютого

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 12 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 12 лютого

Луцьк

Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

Область

Хмарна погода. Невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця, вночі та вранці подекуди ожеледь. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Хто з волинян став власником люксових апартаментів у Буковелі: розслідування
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у четвер, 12 лютого
Сьогодні, 20:00
У Волинському музеї вперше експонують нагороди ОУН-УПА, які створив Ніл Хасевич
Сьогодні, 19:10
Відправили за ґрати 37-річного волинянина, який скоїв смертельне ДТП
Сьогодні, 18:19
На Волині водійка авто зіткнулась з деревом
Сьогодні, 17:07
Організація живлення та зв'язку в сучасних системах відеоспостереження
Сьогодні, 16:47
Медіа
відео
1/8