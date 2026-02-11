Рада підтримала річну відстрочку для військових, що завершили «контракт 18–24»





Про це повідомили народні депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк, пише



Відповідний законопроєкт № 13574 ухвалили вцілому голосами 243 парламентарів.



Документ доопрацювали в міністерстві оборони та профільному комітеті.



"Якщо ми сьогодні не ухвалимо цей законопроєкт, то молоді люди, які служать за контрактом, будуть мобілізовані одразу", – повідомив представник комітету Федір Веніславський.



Перші контракти "18-24" саме добігають кінця.



Ухвалений документ стосується військовозобов'язаних і резервістів.



Водночас законопроєкт не передбачає можливості для тих, хто підписав контракти 18-24, підпадати під мобілізацію після 25 років – на загальних правилах. Це ж стосується і тих, хто пішов на війну до віку загальної мобілізації поза цим контрактом: вони з категорії призовників перейшли в категорію військовозобов'язаних.



Голосування за законопроєкт про відстрочку провалили під час першого голосування. За нього забракло голосів. Деякі народні депутати зазначали, що до документу додали положення, що ніяк не стосувалися безпосередньо відстрочки. Зокрема, про бронювання тих, хто здобуває освіту після 25 років.



Контракти 18-24 розроблені для тих, хто не підпадає під загальну мобілізацію за віком. Вони містять особливі пропозиції для тих, хто хоче стати на захист українців.



Підписати контракти можна для дронових та піхотних підрозділів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада підтримала відстрочку від мобілізації на рік для військових, що завершили службу за «контрактом 18–24».Про це повідомили народні депутатита, пише LB.ua Відповідний законопроєкт № 13574 ухвалили вцілому голосами 243 парламентарів.Документ доопрацювали в міністерстві оборони та профільному комітеті."Якщо ми сьогодні не ухвалимо цей законопроєкт, то молоді люди, які служать за контрактом, будуть мобілізовані одразу", – повідомив представник комітету Федір Веніславський.Перші контракти "18-24" саме добігають кінця.Ухвалений документ стосується військовозобов'язаних і резервістів.Водночас законопроєкт не передбачає можливості для тих, хто підписав контракти 18-24, підпадати під мобілізацію після 25 років – на загальних правилах. Це ж стосується і тих, хто пішов на війну до віку загальної мобілізації поза цим контрактом: вони з категорії призовників перейшли в категорію військовозобов'язаних.Голосування за законопроєкт про відстрочку провалили під час першого голосування. За нього забракло голосів. Деякі народні депутати зазначали, що до документу додали положення, що ніяк не стосувалися безпосередньо відстрочки. Зокрема, про бронювання тих, хто здобуває освіту після 25 років.Контракти 18-24 розроблені для тих, хто не підпадає під загальну мобілізацію за віком. Вони містять особливі пропозиції для тих, хто хоче стати на захист українців.Підписати контракти можна для дронових та піхотних підрозділів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію